Bakan Soylu "talimat verdim" demişti; ilk şehit cenazesinde CHP çelengi yere atıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere talimat gönderdim; CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" açıklamasının ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için Bursa’da düzenlenen cenaze töreninde, CHP'nin çelengi bir grup tarafından yere atıldı. Çelenk, polis tarafından camiden çıkarıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş İsa Özkan, dün Engizek Dağları’nda yaşanan çatışmadan şehit oldu. Özkan için, bugün memleketi Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki Orhan-ı Kebir Camii’nde askeri tören düzenlendi.

Polis, yere atılan CHP çelengini camiden çıkardı

Cenazenin cami avlusuna getirilmesinin ardından CHP İl Başkanlığı’na ait çelengin diğer çelenklerin yanına konulması sırasında gerginlik yaşandı. Törene katılan bir grup, çelengi bulunduğu yerden aldı. Kısa süreli arbedenin sonrasında bir kişi çelengi yere atarak çiğnedi. Gerginliğin artması üzerine polis, çelengi yerden alarak cami avlusundan çıkardı.

Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri ile birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da protokolün hemen arkasında saf tuttu. Cenaze namazı Özkan’ın cenazesi Gedikler Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soylu, talimat vermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul'da katıldığı programda, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" dedi.