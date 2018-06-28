CHP'den Soylu'ya tepki: Bir bakan iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir, açıklaması en az PKK kadar bölücüdür

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere, CHP'li İl Başkanlarını şehit cenazelerine almayın" talimatı ve "CHP ve HDP sandıkta beraberse cenazede de olacaklar" açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"Soylu'nun açıklaması en az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla harekete geçer" ifadelerini kullanan Tezcan, "İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Millet için en büyük tehlikedir. Güvenlikle sorumlu olan bir bakan iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme çabalarına girdi. Şaşırdık önce şaka sandık. Terbiyesiz, vicdansız açıklama. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla harekete geçer. Bütün toplumun dikkatini çekiyorum. İçişleri Bakanının görevi şehit cenazelerini önlemektir cenazelerde protokol düzenlemesi yapmak değildir.

"İçişleri Bakanı istifa etmeli"

Bu milleti çatıştırmanıza müsade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Millet için en büyük tehlikedir. Güvenlikle sorumlu olan bir bakan iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. Ama şehit cenazeleri gelirse bizim il başkanlarımıza cenaze törenlerinde camilerde yer alacaktır. Bunu önlemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur Ortaya çıkacak tutumların sorumlusu Süleyman Soylu'dur. Şimdiden herkesin bilmesini istiyoruz.

"Erdoğan'a göz kırpıyor"

İçişleri Bakanı siyasal olarak istifa etmek zorundadır. Hakkında her türlü hukuki girişimde bulunacağız. Belli ki İçişleri koltuğunda oturan Soylu Erdoğan'a göz kırpıyor. Senin en sorumsuz silahşörün ben olurum diyor. Beni bir kere daha bakan yap diye göz kırpıyor. Ama milletin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. İktidar derhal sorumlu bir dile davet ediyoruz. Süleyman Soylu'nun derhal azledilmesi gerekir.

"Gündemde Kurultay yok"

Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Önümüzdeki iki seçim var. Parti bütün hazırlığını buna göre yapmak ve yürütmekle yükümlüdür.