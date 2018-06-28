HDP'den Süleyman Soylu açıklaması: Tekrar bakan olabilmek için HDP'ye saldırıyor

T24

Halkların Demokratik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki bir köyde, AKP’yi desteklediği belirtilen bir bakkal Mevlüt Bengi’nin öldürülmesinin ardından Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ı arayarak "Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye gidiyorsanız gidin" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açıklama yaptı. HDP'li Buldan da Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

HDP MYK’dan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin hiçbir ilgisinin bulunmadığı bir konuda haddini, yasal ve anayasal sınırlarını aşarak Eş Genel Başkanımız’la yaptığı konuşma içeriğini çeşitli mecralarda sürdürmektedir. Bunun bir tek nedeni vardır. Soylu, tekrar Bakan olabilmek, Saray’ın gözüne girebilmek, koalisyon ortağının desteğini alabilmek için HDP’yi kullanmaya çalışmaktadır” dendi.

"Bu anlayışın demokrasi ve insan hakları

ile en ufak bir alakası yoktur"

İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP Eş Başkanı Buldan’ı ‘açıkça tehdit ettiği’ kaydedilirken, bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının da köyde yaşayanların topluca cezalandırılması anlamına geldiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kendisine siyasi ve insani ahlak sınırlarını hatırlatmakla yetiniyoruz. HDP’nin seçimlerde aldığı oyları ve barajı aşarak parlamentoda yer almasını hazmedemeyen bir anlayışın demokrasi ve insan hakları ile en ufak bir alakası yoktur.

"Sokağa çıkma yasağı, köyde yaşayanları topluca cezalandırma yoludur"

"Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı, "size artık yaşama hakkı yok" diyerek açıkça tehdit etmektedir. Ayrıca "o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım" diyerek bütün köy halkını da tehdit etmektedir. O bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ederek, insan hakları ihlallerini yaparak köyde yaşayanları topluca cezalandırma yolunu seçmektedir.

"Üyelerimize, partimize ve köy halkına dönük her türlü olumsuzluğun ve saldırının tek sorumlusu, herkesi hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur. Hukuk önünde hesap sormak için bugün kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz.”