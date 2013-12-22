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CHP Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterdi

Mansur Yavaş, dün alınan MYK kararıyla, resmen CHP'li olmuştu; Ankara'dan aday gösterilmesine de bir süredir kesin gözüyle bakılıyordu

22 Aralık 2013 19:18

Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığı bugün yapılan parti meclisi toplantısında kabul edildi.

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adayı olacağına bir süredir kesin gözüyle bakılıyordu. Eski MHP'li olan Yavaş'ın CHP'ye katılmasına ve Ankara'da aday gösterilmesine, Muhammer İnce ve Sabahat Akkiraz başta olmak üzere parti içinden tepkiler gelmişti.

Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Mansur Yavaş, dün düzenlenen MYK'da resmen CHP'ye katıldı ve bugün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı resmen açıklandı.

 

Mansur Yavaş kimdir?

 

1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya gelen Mansur Yavaş; ilk, orta, lise öğrenimini Beypazarı’nda yaptıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Askerliğini tamamladıktan sonra 1986 yılında Beypazarı’nda serbest avukatlık yapmaya başlayan Mansur Yavaş; 18 Nisan 1999 seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

2009 seçimlerinde MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Mansur Yavaş aldığı yüzde 27 oy ile dikkat çekti.

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