CHP Ankara için Mansur Yavaş'la anlaştı, İnce tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca, Twitter hesabından, "Mansur Yavaş Ankara'ya hayırlı olsun" dedi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Adaylık önemli değil, partimi düşürdükleri duruma üzülüyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

El sıkıştılar

NTV'den Miray Akdağ Uluç'un haberine göre CHP ile eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan adaylık için el sıkıştı. Mansur Yavaş, Beypazarı’nda aralarında eski MHP’lilerin ve CHP’den isimlerin olduğu 40 kişilik grupla bir araya geldi. CHP’den danışman ve milletvekillerinin de olduğu toplantıda Yavaş ile el sıkışıldığı, Yavaş’ın muhtemelen çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği kaydedildi. Yavaş’ın parti tüzüğünün 12. maddesi gereği hafta içerisinde CHP’ye üye yapılması, MYK’dan geçtikten sonra da 22 Aralık’taki PM toplantısında sürecin tamamlanması öngörülüyor.

Muharrem İnce: Böyle olmaz bu işler!

Muharrem İnce'nin, 'Mansur Yavaş CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesine aday gösterilecek' iddialarına Twitter üzerinden verdiği yanıt şöyle:

"Adaylık önemli değil partimi düşürdükleri duruma üzülüyorum. Partinin adayını danışman twitter'dan açıklıyor! şu anda o tweet yok!

Eski partisini CHP'lileşmekle suçlayan bir kişi CHP'den aday olup olmamayı düşünecekmiş! kendisine ısrarlı teklifler varmış!

Israrlı teklifler olduğunu yazdığı tweet de yok meydanda! Partimize de, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya da yazık oluyor.

Amaç parti tabanını sağlam tutup diğer partilerin tabanına güven vermek olmalıdır.

Kendi partisinden, başka partilerden aday olamayanı aday yapmakla olmaz bu işler!"

Mansur Yavaş: CHP ve AKP'den teklif aldım

Beypazarı’nın eski belediye başkanı Mansur Yavaş, 2009 seçimlerinde MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmiş, yüzde 27 oy almıştı.

Şükrü Karaca'nın attığı tweetle adı CHP Ankara adayı olarak geçen Mansur Yavaş ise, "AKP ve CHP de dahil olmak üzere birçok partiden Belediye Başkanlığı teklifi aldığını" belirtti. Mansur, kendi internet sitesinde şu açıklamayı yazdı:

'Gökçek için anlaşılmaz çaba'

“MHP’den aday adayı olduğumu web sitemden açıklamamın ardından Devlet Bahçeli’ye sorulması üzerine, ‘İlgi alanımızdan çıkmış şahsiyet, ne yaparsa yapsın’ cevabını vermiş, aday yapılmayacağımı kamuoyuna açıklamıştır. 40 yıldır emek verdiğim partimin başka bir aday ismini açıklayana kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduğumu tekrar ettim. MHP yönetiminin gerek kendi yaptırdıkları anketlerde gerekse de bağımsız kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptıkları anketlerde şahsımın MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam durumunda seçimin kazanılacağı yönünde sonuçlar çıkmasına rağmen, Sayın Mevlüt Karakaya aday olarak açıklanmıştır. Ankara’da Melih Gökçek’in bir 5 yıl daha Belediye Başkanı olması için adeta anlaşılmaz bir çaba gösterilmektedir.

Partimin başka bir aday açıklamasının ardından, AKP ve CHP de dahil olmak üzere birçok partiden Belediye Başkanlığı teklifi aldım, makam için parti değiştirmek anlayışından uzak biri olduğumdan bu partiler içerisinde Demokrat Parti’den bağımsız adaylığım gündeme gelmiştir. Parti yöneticilerinin genel merkez binasının satışından elde edecekleri gelirle seçim kampanyasını yürütme niyetleri basına yansıdı. Melih Gökçek’in bu duyumlar üzerine telaşa kapıldığı aşikardır ki; mülk sahiplerinin talebi olmadan ve imar yasasına aykırı olarak DP Genel Merkez Binasının Kültür Merkezi yapılması kararı alındığı kamuoyuna duyurulmuştur. Duyumlar üzerine içine düşülen bu telaş ve çaba son derece anlamlıdır. Önümüzdeki seçenekler çok net; ya bu oynanan oyuna sessiz kalıp bir 5 yıl daha aynı yönetimle Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetilecek, ya da Ankara için adım atacağız. Bu konuyu hafta sonu boyunca istişare edip, kararımı hafta içi kamuoyuyla paylaşacağım.”