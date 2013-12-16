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Politika

Sabahat Akkiraz: CHP'de şoklara hazır olunmalı

CHP'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterecek olmasına bir itiraz da Sabahat Akkiraz'dan geldi

16 Aralık 2013 02:03

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, “Partimizde artık aday olmak için ilk kıstas sağcı olmak” derken, “Aylar önce özellikle Alevilerin çekincelerini genel başkanımıza ilettim. Uyarımı yaptım. Listelerin adil olmaması halinde şoklara hazır olunmalı” açıklamasında bulundu. 
CHP’li Akkiraz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Zannımca partimizde artık aday olmak için ilk kıstas sağcı olmak. Düne kadar bize küfredenler için oy istediğimiz tabanımız ne der acep?” diye sorarken, “Aylar önce özellikle Alevilerin çekincelerini genel başkanımıza ilettim. Uyarımı yaptım. Listelerin adil olmaması halinde şoklara hazır olunmalı” dedi. 
“CHP’nin başarısı önceliğimizdir” vurgusu yapan Akkiraz, şunları kaydetti: 
“Bunu yapabilecek kadrolarımız vardır. Onları yok saymamak gerekir. İlkelerimiz ve solculuğumuzu yok saymamalı. Dikkat ediyorum; eleştirenlerin ortak özelliği; CHP kadrolarını yok saymak ve sağ adaylarla kazanılacak fikri ile partiyi köşeye sıkıştırma. 1989’da adaylarımız solcu idi ve nerdeyse her yerde biz kazandık. Asıl olan sol ve halkçı politikalardır. Siyasi kimliksizlik ile kazanılacak seçim; sadece kimliksizlerin iktidarı ve yandaşlığı sonucu halktan uzaklaşmaktır.”
 

Muharrem İnce de tepki gösterdi

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca, Twitter hesabından, "Mansur Yavaş Ankara'ya hayırlı olsun" dedi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Adaylık önemli değil, partimi düşürdükleri duruma üzülüyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP’den danışman ve milletvekillerinin de olduğu toplantıda Yavaş ile el sıkışıldığı, Yavaş’ın muhtemelen çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği kaydedildi.

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