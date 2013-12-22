Mansur Yavaş CHP üyesi oldu

Bir önceki yerel seçimde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve bu seçimlerde CHP'nin Ankara adayı olması beklenen Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğu öğrenildi.

Eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP üyesi olduğu bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Yavaş'ın, bir önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, tüzüğün 12. maddesi uyarınca üye yapıldığını söyledi.

Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nu ziyaret eden Yavaş'ın, CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğu açıklanmıştı.