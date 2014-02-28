CHP Anayasa Mahkemesi'nde



CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması için başvuru yaptı. Hamzaçebi, mahkeme çıkışı açıklamalarda bulundu.

CHP, HSYK düzenlemesinin dün akşam saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, düzenlemeyi bu sabah Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Yüksek Mahkeme'ye başvuruyu, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile milletvekili Alı Rıza Öztürk yaptı.

Hamzaçebi, başvuru sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hamzaçebi, "HSYK yasasıyla ilgili olarak, iptal ve yürütmeyi durdurma talebimizi içeren diklekçeyi biraz önce Anayasa Mahkemesi başkanlığını verdik. 46 maddelik yasanın toplam 23 maddesiyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma ve iptal talebimiz var" dedi.

"HSYK yasası, Anayasa’nın 159 maddesinde yazılı olan ‘HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik esaslarına göre kurulur’ hükmüne açık bir şekilde aykırıdır" diyen Hamzaçebi, "Bu yasayla HSYK, Adalet Bakanı’nın emrine verilmektedir. Bu kuvvetler ayrılığı ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine açık şekilde aykırıdır" şeklinde konuştu.

'Hukuk devleti ilkesine aykırı'

Yasanın Resmi Gazete’de dün akşam saatlerinde yayımlandığını ve bu sabah mesai saatiyle birlikte hüküm ifade edeceğini söyleyen Hamzaçebi, "HSYK’da görevli olan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, tetkik hakimleri, teftiş kurulu başkanı ve yardımcılarının görevleri sona erecek.

Böylesi bir düzenleme, Anayasa'nın 2. maddesinde yazılı olan hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Çünkü hukuk devletinde, idarenin her türlü eylem ve işlevi, yargı denetimine tabidir. Kanun gücüyle kamu görevlileri görevden alınır ise, bunların idare yargıda dava açma hakları ellerinden alınmış olur. Açıkçası, yargı denetimini yok etmeyi hedefleyen bu düzenleme hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Yasada çok sayıda aykırılık var ve ben burada bir kısmını özetledim. İşte bütün bunları içeren talebimizi Yüksek Mahkeme'ye ilettik" dedi.

'Yeni atalamalar planlandı'

Hamzaçebi, "Atamaların hemen yapılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kanun önceki gün Cumhurbaşkanı’nın onayından çıktı. Normal olarak onaydan çıktığı zaman Resmi Gazete'de yayımlanır. Ancak o gün yayımlanmadı ve dün akşama kadar da bu gerçekleşmedi.

Kanun, dün akşam mesai saatleri sonrası; 19.30 – 20.00 sıralarında Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanıyorum, bu süre içerisinde Adalet Bakanlığı, HSYK’da yapacağı yeni atamaları planladı. Yani, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte görevleri sona erecek kişilerin yerine yapılacak atamaların planlandığını tahmin ediyorum. Bu tahminimin ne kadar doğru olup olmadığını bugün göreceğiz. Bugün herhangi bir atama yapılırsa, tahminimiz doğru çıkmış olacak. Ben bugün yeni atamaların yapılmasını bekliyorum..."