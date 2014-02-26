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Cumhurbaşkanı Gül HSYK Yasası'nı onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül HSYK düzenlemesi ile ilgili yasayı onayladı

26 Şubat 2014 14:27

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Gül, "Düzeltilen açık aykırılıklar dışında Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

524 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

 

'15 hususun Anayasa ile açıkça çeliştiğini gördüm'

 

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasını istemişlerdir: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda değişiklik yapan Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından sonra her safhasını özellikle Anayasaya aykırılığının bulunup bulunmadığı bakımından incelettim ve Teklifte 12 maddede yer alan 15 hususun Anayasayla açıkça çeliştiğini gördüm ve Adalet Bakanını çağırıp uyardım.

Bunun üzerine TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul safhalarında uyarılarım dikkate alınarak, Teklifin ilk hâlinde bulunan, HSYK Daire Başkanlarının belirlenmesi, HSYK’ya tetkik hâkimi ve müfettiş atanması, gönderilmesi ve görevlendirilmesi,  HSYK üyelerine disiplin cezası verilmesi, yönetmelik ve genelge çıkarma gibi konularda özellikle Adalet Bakanına yetkiler veren hükümlerden vazgeçildiğini ve bu yetkilerin yeniden HSYK Genel Kurulunda veya ilgili dairelerinde kalacak şekilde değiştirildiğini gördüm.

Düzeltilen bu açık aykırılıklar dışında Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum."

 

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