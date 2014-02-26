'HSYK'da bin kişi işini kaybetti'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik yapan, Adalet Bakanı'nın kurul içindeki yetkilerini arttıran tartışmalı yasayı onayladı.

Yasanın onaylanması ile, yarından itibaren yaklaşık bin kişinin otomatik olarak görevden alındığı ileri sürüldü.

Yasa uyarınca HSYK’nın seçilmiş üyeleri dışında kalan herkes, yani HSYK Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona ermiş oldu.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre yasada yer alan bir diğer maddeyle de, benzer şekilde Türkiye Adalet Akademisi Başkanı, Başkan Yardımcıları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personelin görevleri de bitti.

Yeni atamaları Bakan yapacak

HSYK'daki ve Adalet Akademisi'nde, yasayla topluca görevden alınanların yerine yeni atamalar ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 15 gün içinde yapılacak.Adalet Akademisi Başkanlığı için ise, Adalet Bakanı'nın belirlediği üç aday arasından atamayı Bakanlar Kurulu yapacak.

Böylece, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından, kararname ya da bakan onaylarıyla tek tek yapılan görev değişiklikleri, yasa maddesiyle topluca gerçekleştirilmiş oldu.

Yasa ile, halen görevlerine devam edecek olan HSYK'nın seçilmiş üyelerinin de Kurul içindeki 'daire başkanlığı' gibi idari görevleri sona ermiş oldu. Seçilmiş üyelerin hangi HSYK'nın hangi dairesinde görevlendirileceğine de yeniden karar verilecek.