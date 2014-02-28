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CHP, HSYK'nın iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, HSYK Yasası'nın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için Anayasaya Mahkemesi'ne başvurusunu yaptı

28 Şubat 2014 11:32

CHP, HSYK Yasası'nın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için Anayasaya Mahkemesi'ne başvurusunu yaptı. CHP'li Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı'nın yasayı onayladıktan sonra Hükümetin Resmi Gazete'de yayınlanması için yasayı bekletmesiyle ilgili olarak ''Sanırım bu süre içinde Adalet Bakanlığı HSYK’da atanacak kişilerin planlamasını yaptı. Bu tahminimin ne kadar doğru olduğunu ya da olmadığını bugün izleyip göreceğiz'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, HSYK Yasası'nın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için Anayasaya Mahkemesi'ne başvurusunu yaptıklarını açıkladı.

Hamzaçebi, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına şu yanıtları verdi:

 

'Sanırım Bakanlık atama planlaması yaptı bu sürede'

 

Onaydan çıktığında normal olarak Resmi Gazete’ye yayıma gönderilir. Ama o gün gönderilmedi. Dün akşam yayınlandı. Sanırım bu süre içinde Adalet Bakanlığı HSYK’da atanacak kişilerin planlamasını yaptı. Bu tahminimin ne kadar doğru olduğunu ya da olmadığını bugün izleyip göreceğiz Onların yerine yeni atama yapılmasını bekliyorum.

 

'Görevi sona eren kişiler dava açıp geri dönebilir'

 

Kanun yayınlandığı tarihte kamu görevlilerinin görevi sona erecektir. Kanun hiçbir zaman kötü niyeti korumaz
Eğer Anayasa Mahkemesi bugün bir yürütmeyi durdurma kararı verirse o geçici maddede görevleri sona erecek şekilde düzenlenmiş kamu görevlilerinin görevi sona ermez. Böyle bir durumda dahi önümüzdeki hafta AYM karar verirse görevi sona eren kişilerin yargıya başvurup geri dönme hakkı vardır.

Süre sınırlaması yok AYM’ye yaptığımız başvurunun. Ne zaman takdir ederse o zaman görüşür AYM. Ama AYM’nin geciktirmeden görüşeceği kanaatindeyim.

MİT yasası doğru değil. Onu her türlü siyasi tartışmanın dışında bırakmak gerekir. MİT’in ihtiyaçları olabilir, tabi ki bu ihtiyaçlar yasalarla karşılanmalı.

 

Gül'ün AYM'yi işaret etmesi

 

Bu ilginç bir durum. Böyle bir açıklama yapacaksınız hem de bunların düzelmediği son yasa halini AYM’ye götürmeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı olarak AYM’ye götürebilir ya da veto edebilir. Topu CHP’ye atması doğru değil. Onun görevi yasaları bir kez daha Meclis’e iade etmektir. Gerekirse Sezer gibi AYM’de iptal davası açmaktır. Cumhurbaşkanı makamının saygınlığına bu açıklama gölge düşürmüştür

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