Chelsea Manning'den Pentagon'a 'Hormon tedavisi' davası

Wikileaks'e gizli belge sızdırmak suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırılan 27 yaşındaki ABD’li eski asker Chelsea Manning (eski adıyla Bradley Manning), hormon tedavisine erişimini engelleyen Pentagon’a dava açtı

Manning, geçtiğimiz yıl avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, cinsiyet geçişi için hormon tedavisine başlayacağını duyurmuştu. Ancak hormon tedavisinin engellenmesi sebebiyle Pentagon’a ve Savunma Sekreteri Chuck Hagel’e dava açtı.

Bianet’te yer alan habere göre Manning, Wikileaks'e gizli askeri belgeleri sızdırmak suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra “Hayatımda yeni bir aşamaya geçerken, herkesin gerçek beni tanımasını istiyorum. Ben Chelsea Manning, bir kadınım” demiş ve cinsiyet geçişi için hormon tedavisine başlayacağını duyurmuştu.

Cinsiyet geçişine dört yıl önce başlamıştı

Ancak Manning’in kaldığı Fort Leanworth hapishanesinde hormon tedavisine erişimi engelleniyor. Manning, yazdığı dilekçede dört yıl önce cinsiyet geçişine başladığını söylerken, “Hormon tedavisi olmadan bir, iki sene daha hayatta kalabileceğimi sanmıyorum” şeklinde konuştu.

Manning, dilekçesinde Pentagon’un çözüm olarak, onu bir sivil hapishaneye nakletmek ya da taleplerini sutyen takmasına izin vermek gibi yetersiz tedbirlerle geçiştirmeye çalışmak gibi çözümler aradığını söyledi.

Transeksüel bireylerin askerlik yapmasına izin vermeyen ordu, belge sızdırmak suçundan tutuklanmadan önce Manning’i cinsiyet kimliği nedeniyle ordudan çıkarma sürecini başlatmıştı.

ABD hükümetinin gizli dosyalarını, 2010 yılında Wikileaks'e sızdıran Manning çıkarıldığı mahkemede, casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 35 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.