Bradley Manning, Wikileaks davasında casusluktan suçlu bulundu

Çeviri: Varsan Çekiç/T24

ABD hükümetinin gizli dosyalarını, 2010 yılında uluslararası şeffaflık örgütü Wikileaks'e sızdıran Er Bradley Manning'in davasında mahkeme, askerin düşmana yardım etmekten değil, casusluk suçundan mahkum edilmesi kararını aldı. İngiliz haber kanalı BBC'nin haberine göre 25 yaşındaki Er Manning ayrıca, hırsızlık ve bilgisayar dolandırıcılığı dahil toplam 20 suçlamadan mahkum edildi.

Belgeleri Wikileaks'e sızdırdığını kabul eden Manning, sızdırma eylemini ABD'nin dış politikaları hakkında tartışma başlatmak için yaptığını belirtti. Manning'in hareketi, ABD'nin yaşadığı en büyük gizli belge sızması olarak görülüyor. Hakkındaki suçlamalarla 136 yıla kadar hapsi istenen Manning'in hüküm duruşması, Çarşamba günü başlayacak.

BBC haberinde Manning'in, Askeri Yargıç Denise Lind'in okuduğu mahkeme kararına tepki göstermediğini belirtirken, Manning'in savunma avukatı David Coombs'un, askerin düşmana yardım etmekten suçlu bulunmadığının okunmasının ardından, avukatın gülümsediğine de yer verdi.

Karar hakkında konuşan avukat Coombs, "Muharebeyi kazandık, şimdi savaşı kazanmamız gerekiyor. Bugün güzel bir gün ancak Bradley, daha ateşten çıkmış değil" dedi. BBC Kuzey Amerika Editörü Mark Mardell, "Mahkemede düşmana yardım suçlamasında mahkumiyet kararı alınsaydı, gelecekte belge sızdıracak insanlar için ciddi bir etkisi olurdu" diye belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Manning'in Wikileaks'e bilgileri sızdırmasında, ABD'ye kasıtlı bir zarar verme niyeti olduğu hakkında hiçbir güvenilir kanıt olmamasına rağmen, hükümetin 'düşmana yardım' suçlaması için verdiği uğraş, ciddi bir hukukun ötesine geçme durumuydu" dedi.

Kararın ardından ortak açıklamada bulunan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nden Demokrat Dutch Ruppersberger ve Cumhuriyetçi Oturum Başkanı Mike Rogers, "Adalet yerini buldu" diyerek, "Manning bizim ulusal güvenliğimize zarar verdi, kamu güvenini ihlal etti ve şimdi pek çok suçtan mahkum edildi" diye belirttiler.

Manning'in Wikileaks'e sızdırdığı belgelerde Irak ve Afganistan'a dair 470 bin savaş raporları ve Washington ile dünyada bulunan elçilikler arasındaki 250 bin gizli iç yazışmalar yer alıyordu. Wikileaks'e yollanan belgelerde, 2007 yılında Bağdat'ta haber ajansı Reuters fotoğrafçısı dahil 12 kişiyi öldüren bir Apache helikopter saldırısının görselleri de bulunuyordu. Manning'in paylaştığı belgeler ayrıca, ABD'nin Guantanamo Üssü'nde tutulan mahkumların durumu hakkında detaylı bilgiler bulunduruyordu.