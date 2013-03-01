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Dünya

Bradley Manning Wikileaks davasında savunmasını verdi

ABD'de 'düşmana yardım' suçu ile yargılanan Bradley Manning'in 20 yıla kadar hapis alabileceği belirtiliyor

01 Mart 2013 18:45

ABD'ye ait gizli diplomatik belgeleri Wikileaks'e sızdırmakla suçlanan Amerikalı er Bradley Manning yargılandığı askeri mahkemeye açıklamasını sundu. Manning'in 20 yıl hapis cezası ile karşı  karşıya olabileceği belirtiliyor.

Maryland eyaletinde bulunan Fort Meade üssündeki askeri mahkemede yargılanan 25 yaşındaki Manning, 35 sayfalık açıklamasını mahkemeye sundu.

Manning, ''Her geçen yıl saplandığımız bataklıktaki durum nedeniyle depresyona girmeye başlamıştım. Katıldıkları operasyonlarda, hedeflenen insanları kaçırmak veya öldürmek bizi takıntılı hale getirdi. Ben topluma, Irak'da yaşayan herkesin yok edilmesi gereken hedef olmadığını göstermek istedim'' ifadelerini kullandı.

Manning, ''Kamuoyunun, özellikle Amerikalıların bu bilgilere ulaşmasının, içerde genel olarak dış politika ve askerin rolüne yönelik bir tartışmayı ateşleyebileceğine inandım'' dedi.
Manning, kendisine yöneltilen 22 suçlamadan, 10'unu kabul etti.

Irak ve Afganistan'daki savaşlara ilişkin yüz binlerce gizli rapor ile kriptolu mesajı WikiLeaks'e gönderdiğine ilişkin suçlamaları kabul eden Manning, düşmana yardım suçunu ise kabul etmedi.
Manning, Amerikan ordusunda istihbarat analizcisi olarak çalıştığı sırada yüz binlerce gizli rapor ve diplomatik yazışmanın 2009-2010 yılları arasında Wikileaks internet sitesinde yayımlanmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle ''düşmana yardım suçu''ndan yargılanıyordu.

Kabul ettiği suçlar arasında yasadışı silah bulundurma ve gizli bilgi dağıtımı bulunan Manning'in, 20 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

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