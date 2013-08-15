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Dünya

Bradley Mannig: ABD'ye zarar verdiğim için üzgünüm

ABD'nin gizli belgelerini Wikileaks sitesi ile paylaşan er Bradley Manning mahkemede verdiği ifadede, " Davranışlarımın ABD'ye zarar vermesinden üzgünüm" dedi

15 Ağustos 2013 18:46

ABD'nin gizli belgelerini Wikileaks sitesi ile paylaşan er Bradley Manning mahkemede verdiği ifadede, " Davranışlarımın ABD'ye zarar vermesinden üzgünüm" dedi

Amerikalı er Bradley Manning gizli istihbarat belgelerini Wikileaks sitesine sızdırarak 'ABD'ye zarar verdiği için' özür diledi.

BBCTürkçe'nin haberine göre Maryland eyaletinde, Fort Meade'deki mahkemede ifade veren 25 yaşındaki er Manning, "Hatalı bir şekilde dünyayı düzelteceğime inanarak böyle hareket ettim, ama bunu yapabilmek için, sistem dahilinde çalışmam gerekirdi" dedi.

Askeri mahkemede yargılanan Manning, Temmuz ayında, 20 ayrı casusluk, hırsızlık ve bilgisayar yönetmeliklerini ihlal suçlamasına dayanılarak 90 yıla varan hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkemenin mahkumiyet aşamasında yeminsiz bir açıklama yapan Manning, "Davranışlarımın insanlara zarar vermiş olmasına üzgünüm. ABD'ye zarar vermesinden üzgünüm. Hareketlerimin beklenmedik sonuçları dolayısıyla özür diliyorum. Son üç yıl benim için eğitici bir deneyim oldu." dedi.

'Yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğinin farkında olduğunu ve hiçbir zaman Amerikan ulusal güvenliğine zarar vermek istemediğini' belirten Manning, bir gün üniversiteye gidip eğitim görerek kız kardeşi ve diğer aile üyeleriyle anlamlı bir ilişki kurabilmek istediğini anlattı.

Manning'le gözaltına alınmasından sonra 21 saat süreyle görüşme yapan psikiyatr deniz albayı David Moulton, erin, gizli bilgileri Wikileaks'e sızdırdığı sırada, kendisini, ailesi ve arkadaşları tarafından terkedilmiş hissettiğini; uzaktaki bir sahada görev yaparken erkek arkadaşıyla da arasının kötü olduğunu kaydetti.

Moulton, erin cinsel kimlik bozukluğu yaşadığını ve cinsiyet değiştirmeyi kararlaştırdığını da bildirdi; bu durumun, eşcinsel olmaktan farklı olduğuna işaret etti.

Er Manning, hayatı boyunca bu sorunu ve getirdiği zorlukları yaşadığını, ama bunların, yaptıklarını mazur göstermeyeceğini söyledi.

Psikiyatr Moulton da, Manning'in, bu karmaşık hal içindeyken "ABD'nin Irak'ta giriştiği savaştan düşkırıklığına uğradığını ve adaletsizlikleri düzeltmek istediğini" kaydetti; yaptıklarının başına ne kadar büyük bir dert açacağını farketmediğini belirtti.

 

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