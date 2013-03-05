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Leyla Zana, Bill Clinton ve Bradley Manning ile birlikte Nobel'e aday gösterildi

Norveçli yayın kuruluşu NRK’ye göre WikiLeaks’e gizli Amerikan belgelerini sızdıran Bradley Manning ve Leyla Zana Nobel Barış Ödülü adayları arasında yer alıyor

05 Mart 2013 12:42

Ekim ayında Norveç’in başkenti Oslo’da verilecek Nobel Barış Ödülü’ne 209 kişi ve 50 kurum aday gösterildi.

Kural gereği 50 yıl boyunca aday listesindeki isimleri açıklamayacak olan ödül komitesi sadece sayıyı açıkladı. Fakat aday sunan kurum ve kişiler adaylarının kimliklerini açıklamakta özgür oldukları için öne çıkan adayların ismi biliniyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, eğitim hakkını savunduğu için Pakistan’da Taliban’ın öldürmeye çalıştığı 14 yaşındaki aktivist Malala Yusufzasi ve eski ABD Başkanı Bill Clinton öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Norveçli yayın kuruluşu NRK’ye göre WikiLeaks’e gizli Amerikan belgelerini sızdıran Bradley Manning ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana da adaylar arasında yer alıyor.

Nobel Barış Ödülü’nün geçtiğimiz senelerde görevdeki ABD Başkanı Barack Obama ve Avrupa Birliği’ne verilmesi hararetli tartışmalar yaratmıştı.

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