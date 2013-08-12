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Dünya

Bradley Manning'in Nobel Ödülü adaylığına dilekçeli destek

Nobel ödül komitesine, ABD ordusuna ait gizli bilgileri Wikileaks ile paylaşan ve 90 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan er Bradley Manning'in, barış ödülünü almasını destekleyen 100 bin kişinin imzasını taşıyan bir dilekçe verildi

12 Ağustos 2013 23:50

Nobel ödül komitesine, ABD ordusuna ait gizli bilgilerin Wikileaks ile paylaşan ve 90 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan er Bradley Manning'in barış ödülünü almasını destekleyen 100 bin imzalı bir dilekçe verildi.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, Amerikalı savaş karşıtı eylemci Norman Solomon, söz konusu dilekçeyi Nobel ödül komitesi üyesi Asle Toje'ye iletti. Asle Toje her yıl verilen Nobel ödüllerinin, "bir popülerlik yarışması" olmadığını ifade ederek, dilekçenin, Manning'in adaylığını ne güçlendireceğini, ne de zayıflatacağını söyledi.

Nobel barış ödüllü Mairead Maguire haziran ayında, sızdırdığı belgelerin yabancı askerlerin geri çekilmelerine hız kazandırarak ve ABD'yi Ortadoğu'da gelecekte yapacağı olası müdahaleden caydırarak, Irak'taki savaşın sona ermesine yardım ettiği gerekçesiyle, er Manning'i barış ödülüne aday göstermişti.

 

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