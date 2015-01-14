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Charlie Hebdo'nun saldırıdan sonraki kapağı dünyada nasıl karşılandı?

Paris'te saldırıya uğrayan mizah dergisinin yeni kapağına Müslüman topluluklardan farklı tepkiler geldi

14 Ocak 2015 16:00

Paris'te geçen hafta El Kaide tarafından 12 kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, olaydan sonraki ilk sayısının kapağında Hz. Muhammed'in tasviriyle çıkması, itidal çağrılarıyla karşılandı.

BBC Türkçe'deki habere göre, Fransa Müslüman Konseyi ve Fransa İslam Örgütleri Birliği yayınladıkları bildiride, Müslümanlardan sakin olmalarını ve bir yandan ifade özgürlüğüne saygı duyarken, bir yandan da 'kendilerine halel getirebilecek' duygusal tepkilerden kaçınmalarını istedi.

İngiltere'de de Müslüman toplum liderleri ortak bir mektup yayınlayarak, Müslümanların kapaktan rencide olabileceklerini ancak buna verilecek en iyi yanıtın, 'sabır ve hoşgörü' olduğunu bildirdiler.

Müslüman dünyasından ise farklı tepkiler geliyor.

İran, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'in yeni bir karikatürünü yayınlamasını 'hakaret niteliği taşıdığı ve kışkırtıcı olduğu' gerekçesiyle kınadı.

 

'Provokasyon'

 

Ülkenin Dışişleri Bakanı Cevad Zarif kutsal değerlere saygı duyulması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise kapağın Müslümanların öfkelerini kabarttığını ifade edip, aşırılıkçı görüşleri alevlendirebileceği uyarısını yapmıştı.

Mısır'da ise devletin desteklediği İslami kurum olan Dar el-Ifta, kapağı "1,5 milyar Müslümanın duygularına karşı haksız bir provokasyon" olarak niteledi.

Charlie Hebdo'nun bugün gazete bayiilerine ulaşan yeni sayısında, gözünden bir damla yaş gelen Hz. Muhammed tasviri yer alıyor ve elinde "Ben Charlie'yim" (Je suis Charlie) ibaresi görülüyor. Karikatürün altında ise "Her şey affedildi" sözleri bulunuyor.

Derginin son sayısı İngilizce, Arapça ve Türkçe de dahil olmak üzere 6 dilde yayınlanacak. Bu yayınlardan bazılarına internet üzerinden ulaşılırken, bazıları da basılı olarak satışa sunulacak.

Haftalık satışı genelde 60 bin düzeyinde olan dergi, bu kez 3 milyon adet basılıyor.

 

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