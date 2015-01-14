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Dünya
Deutsche Welle

Charlie Hebdo bayilerde

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, ekibin yarısının katledildiği saldırıya rağmen son sayısını zamanında çıkarmayı başardı. Derginin Türkiye'de de basılacağı açıklandı.

14 Ocak 2015 10:44


Haftada bir Çarşamba günleri bayilerde yerini alan Charlie Hebdo'nun yeni sayısı, dergi merkezinin basılmasından tam bir hafta sonra dağıtıma verildi.

Son sayının 25 ülkede, 3 milyon adet basıldığı açıklandı.

Son sayının kapağında Hz. Muhammed yer alıyor. Beyazlar içindeki figür, "Hepimiz Charlie'yiz" (Je Suis Charlie) yazılı bir döviz tutuyor. Gözlerinden yaşlar gelen figürün üstünde ise "Her şey affedildi (tout est pardonne)" ibaresi yer alıyor.

Charlie Hebdo Genel Yayın Yönetmeni Gerard Biard, yeni sayının kısmen Türkiye'de de basılacağını açıkladı. Derginin Türkiye'de Cumhuriyet gazetesi tarafından basılacağını bildiren Biard, "en önemli baskının Türkçe olduğunu" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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