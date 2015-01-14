Charlie Hebdo bayilerde



Haftada bir Çarşamba günleri bayilerde yerini alan Charlie Hebdo'nun yeni sayısı, dergi merkezinin basılmasından tam bir hafta sonra dağıtıma verildi.

Son sayının 25 ülkede, 3 milyon adet basıldığı açıklandı.

Son sayının kapağında Hz. Muhammed yer alıyor. Beyazlar içindeki figür, "Hepimiz Charlie'yiz" (Je Suis Charlie) yazılı bir döviz tutuyor. Gözlerinden yaşlar gelen figürün üstünde ise "Her şey affedildi (tout est pardonne)" ibaresi yer alıyor.

Charlie Hebdo Genel Yayın Yönetmeni Gerard Biard, yeni sayının kısmen Türkiye'de de basılacağını açıkladı. Derginin Türkiye'de Cumhuriyet gazetesi tarafından basılacağını bildiren Biard, "en önemli baskının Türkçe olduğunu" söyledi.