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Charlie Hebdo: En önemlisi Türkçe baskı, çünkü...

Charlie Habdo dergisinin katliam sonrası çıkan ilk sayısı, Türkçe dahil 16 farklı dilde yayımlandı

14 Ocak 2015 11:59

Katliam sonrası Fransız siyasi hiciv dergisi Charlie Hebdo ilk baskısını yaptı. 16 farklı dilde üç milyon baskı yapan derginin genel yayın yönetmeni "en önemlisi Türkçe baskı çünkü Türkiye’de anayasal laiklik saldırı altında” dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki ofis binasına saldırı sonrası 12 kişinin hayatını kaybettiği siyasi hiciv dergisi Charlie Hebdo bugün 3 milyon baskıyla çıkıyor. Derginin kapağı da belli oldu. Kapakta yine Hz. Muhammed’in karikatürüne yer veriliyor. Çizimde gözü yaşlı Hz. Muhammed büyük harflerle Fransızca “Je Suis Charlie” (Ben Charlie’yim) yazılı bir dövizi tutuyor. Üstte ise yine büyük harflerle “Tout est pardonne” (Her şey affedildi) yazıyor.

Dergi, Türkçe dahil altı dilde yayımlanıyor. Paris’te basın toplantısı yapan derginin genel yayın yönetmeni Gerard Biard dün akşam yaptığı açıklamada Türkçe baskının en önemlisi olduğunu belirterek, “Çünkü Türkiye’de anayasal laiklik saldırı altında” dedi.

Charlie Hebdo’nun yine Hz. Muhammed karikatürüyle ile çıkacağının ortaya çıkması üzerine Fransa’da Müslüman toplumun liderleri serinkanlı olma çağrısı yaptı. Fransız Müslümanlık Konseyi ve Fransız İslami Dernekleri Birliği ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride Müslüman toplumdan sakin olmaları, fikir özgürlüğüne saygı duyulurken, asaletle bağdaşmayan duygusal tepkilerden kaçınmaları istendi.

 

Mısır'dan tepki

 

 

Derginin Hz. Muhammed karikatürüyle yayınlanacak olmasına Mısır’dan tepki geldi. Büyük Müftü Şevki Allam açıklamasında “Derginin yaptığı birlikte yaşama veya medeniyetler arasında diyaloga hizmet etmiyor. Bu, dünyadaki Müslümanların hissiyatına karşı yersiz bir provokasyondur” dedi.

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