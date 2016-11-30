Change.org'da imza kampanyası: Kız öğrenci yurtlarında yangın merdivenlerini kilitlemeyin!

Adana’da bir kız öğrenci yurdundaki yangında 10’lu yaşlarındaki 11 öğrenci ve bir eğitmenin yanarak can vermesi, yurtların güvenli olup olmadığı tartışmasını da bir kez gündeme getirdi.

Öğrencilerin çoğunluğu, kaldıkları yurtta yangın merdiveni olmadığını aktarıyor. Yurtta hayatını kaybeden öğrencilerin cansız bedenlerinin, kapısı kilitlin yangın merdiveni önünde bulunduğu açıklanmıştı. change.org’da "İmza metni şöyle: “Son olarak, Adana’daki kız yurdundaki yangında, yangın merdiveninin kilitli olması sebebiyle 12 öğrenci yanarak can verdi. Artık tüm yurtlarda yangın merdiveni istiyoruz ve kapılarının kilitli değil açık olmalarını istiyoruz.”

Sosyal medya üzerinden kaldıkları yurtları anlatan öğrenciler, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

"Dikenli telle sarılı"

Mynet'te yer alan habere göre, Buket adlı öğrenci, özel bir yurtta kaldığını, yurdun yangın merdivenin kilitli olduğunu belirterek, “Dikenli tellerle sarılı çünkü kız yurdu!” diye yazdı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) bir yurdunda kalan Merve, yangın merdivenlerinin kilitli olduğunu, acil durumda öğrencilerin kaçacak bir yerinin olmadığını aktardı.

Özel yurtta kalan Naz, “Kaldığım yurdun tabelası bile yok, apart olarak gösteriliyor. Yangın merdiveni yok. Şunu da belirtmek istiyorum. Asansör boşluğu var ama içerisinde asansör yok. Kat kapıları kilitli mi bilmiyorum…” diye yazdı.

Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe yurdunda kalan Çağla, yurtta yangın merdivenin kilitli olduğunu anlatarak yönetimin kendilerine “Yurda erkek alırsınız” dediğini öne sürdü.

"1700 öğrenci var,

yangın merdiveni yok"

Ankara’daki Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nda kalan Deniz adlı öğrenci, “Yangın merdiveni kilitli ve üstüne tellerle örtülü. Çıkış imkanı yok” dedi.

Denizli’deki Palmiye Öğrenci Yurdu’nda kalan Fevzi, beş katlı yurt binasında yangın merdiveni olmadığını söyledi.

Sakarya’daki yarı özel bir yurtta kalan Ayşegül, üç bloktan oluşan yurtta 1700 öğrencini kaldığını aktararak yangın merdiveni bulunmadığını iddia etti.

Sorunlarını dile getiren öğrencilerin çoğu devlete ait KYK yurtlarında kalıyor ve yine birçoğu, yangın merdivenlerinin çeşitli bahanelerle kapatıldığını dile getiriyor. Bunlar genellikle, hırsızlığı önleme, sigara içilmesine izin vermeme gibi bahaneler.

Öyle ki yurtlarında yangın merdiveni olan birçok öğrenci de merdivenin birinci katta sona erdiğini, yerle bağlantısı bulunmadığını anlatıyor. Öğrenciler, yangın merdivenlerinin anahtarlarının çoğunlukla görevlilerde bulunduğunu ifade ediyor.

Bir öğrenci de Burdur’daki yurdun yangın merdivenin kapısının açık olduğunu bildirdi.

İmza kampanyası: Kapıları kilitlemeyin

Öte yandan change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı.

İmza metni şöyle: “Son olarak, Adana’daki kız yurdundaki yangında, yangın merdiveninin kilitli olması sebebiyle 12 öğrenci yanarak can verdi. Artık tüm yurtlarda yangın merdiveni istiyoruz ve kapılarının kilitli değil açık olmalarını istiyoruz.”