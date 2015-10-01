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ÇGD: Ahmet Hakan'a saldırının arkasında iktidar vardır

"Saldırganlar iktidarın tutumundan, basına yönelik düşmanca açıklamalardan cesaret almaktadır"

01 Ekim 2015 22:00

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın evinin önünde darp edilmesine dair bir açıklama yaptı. "Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırı siyaseti, hukuku ve basını kendine bağlamaya çalışanların marifetidir" diyen ÇGD, saldırıdan iktidarı sorumlu tuttu.

ÇGD'nin açıklaması şöyle:

"Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırı siyaseti, hukuku ve basını kendine bağlamaya çalışanların marifetidir. Saldırının arkasında iktidar gücü vardır.

Gazetecilerin devletin en yetkili ağızlarınca ve kamuoyunun gözleri önünde tehdit edildiği bir ülkede, bu tür saldırıların failleri de açık seçik bellidir. 

Saldırganlar iktidarın tutumundan, basına yönelik düşmanca açıklamalardan cesaret almaktadır.

Ne yazık ki sistematik hale gelen ve iktidar tarafından adeta teşvik edilen bu tür saldırılar, tüm basına yöneliktir.

Bu saldırıları kınıyor ve tüm yetkilileri bir an önce tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz."
 

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ahmet hakanhürriyet gazetesi yazarısaldırıçağdaş gazeteciler derneği

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