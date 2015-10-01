Cem Uzan'dan Ahmet Hakan açıklaması: O Twitter hesabı bana ait değil

Dün Cem Uzan’a ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabıyla Hürriyet yazarı Ahmet Hakan arasında tehdit ve hakaret dolu bir konuşma gerçekleşmişti. Cem Uzan Ahmet Hakan’a yönelik saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Uzan, Ahmet Hakan’a “geçmiş olsun” derken Twitter’daki söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını söyledi. Uzan sözlerinin devamında “Sosyal medyada benim adıma açılmış çok sayıda fake (sahte) hesap var. Benim resmi hesabım Twittirda @CemCUzan’dır. Özellikle ‘@UzanCC’ adlı sahte bir hesap benim 15 doğru twitimi kopyalayıp aralara sahte ve benim olmayan iletiler sıkıştırıyor. Ahmet Hakan’a yönelik olarak söylediğim iddia edilen sözler doğru olmadığı gibi Ahmet Hakan’ın yanıt olarak ‘seni Şanzelize’ye kadar kovalarım’ tweeti de bu sahte hesaba verilmiş bir yanıttır” ifadelerini kullandı.

Cem Uzan’ın Odatv’ye yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Öncelikle Ahmet Hakan’a girişilen saldırıyı kınıyor ve kendisine geçmiş olsun diyorum. Ben hayatımda kimseye karşı fiziki müdahalede bulunmadım. Bu saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını dilerim.

Milyarlarca Dolar tutarındaki mal varlığıma haksız ve hukuksuz olarak el koyanlara karşı bile fiziki güç kullanmadım.

Sosyal medyada benim adıma açılmış çok sayıda fake (sahte) hesap var. Benim resmi hesabım Twittirda @CemCUzan’dır. Özellikle ‘@UzanCC’ adlı sahte bir hesap benim 15 doğru twitimi kopyalayıp aralara sahte ve benim olmayan iletiler sıkıştırıyor. Ahmet Hakan’a yönelik olarak söylediğim iddia edilen sözler doğru olmadığı gibi Ahmet Hakan’ın yanıt olarak ‘seni Şanzelize’ye kadar kovalarım’ tweeti de bu sahte hesaba verilmiş bir yanıttır.

Bu sahte hesapların temizlenmesi kolay gerçekleşmiyor. Bazı Hesaplar Amerika ya da Kanada üzerinden hayata geçiriliyor. Bu konuda yasal çalışmaları başlatmış durumdayız. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunar bir kez daha Ahmet Hakan’a geçmiş olsun derim.