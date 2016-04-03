Ceylanpınar soruşturmasında 9 sanığa müebbet hapis talebi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ın evlerinde şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 sanık hakkında, müebbet hapis cezası istendi.

Habertürk’ün haberine göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015'te, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde öldürülmesiyle ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 9 sanık hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

İddianame kabul edildi

Cumhuriyet Savcısı İhsan Güngör tarafından hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcı Güngör, polis memurları Yumuşak ve Acar'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede

“YDG-H'nin, PKK/KCK'nın yöneticilerinin talimatları doğrultusunda Türkiye'deki gençlik örgütlenmelerini bir çatı altında toplamak amacıyla kurulduğu” dendi. İddianamede “Örgütün, illegal faaliyetlerini son derece gizli biçimde sürdürerek eylemlerini de sivil savunma adıyla hayata geçirmeye çalıştığı” bildirildi.

"Bölge halkını diri tutma amaçlanmıştır"

İddianamede yer alan ifadeler şöyle:

"Eylemlerle de sözde ateşkes döneminde terör örgütünün elini güçlendirerek bölge halkının diri tutulması amaçlanmıştır. Şiddet eylemlerinin yönü, son süreçte kırsal alanda asgari düzeyde olması nedeniyle şehir merkezleri, üniversiteler ve metropollere yönelmiştir. YDG-H, bu süreçte yapısal bir rol üstlenmiştir. YDG-H'nin amaç ve hedefleri üzerinde önemle durduğu konuların başında yer alan fuhuş, uyuşturucu ve bölgede faaliyet yürüten cemaatler ile ilgili bir yandan toplumsal tabanda sözde meşruiyet zemini oluşturma, bir yandan da hedef kitle olarak görülen gençlerin farklı alanlara kanalize olmasına karşı ön alma stratejisi uygulanmıştır."

Öcalan’ın serbest bırakılması

İddianamede, PKK/KCK'nın, lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, Hür Dava Partisi binaları ve üyelerine saldırılar, IŞİD ile PYD arasında Kobani'de yaşanan çatışmalar sonrası 6 Ekim'de başlayan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla “eylemsizlik sürecini provake ederek serhildan çağrıları yapmaktan geri kalmadığı”, ayrıca “20 Temmuz 2015'te Suruç ilçesinde yaşanan canlı bomba saldırısı sonrası ülke genelinde şiddet eylemlerine yöneldiği” anlatıldı.