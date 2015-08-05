Demirtaş: Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi provokasyon kokan, kirli bir eylem

Financial Times, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aralarında Doğubayazıt'taki intihar saldırısının da bulunduğu PKK'nın misilleme taktiklerini "kirli" diye nitelediğini yazdı. Ancak HDP'den yapılan açıklamada, Demirtaş'ın söz konusu ifadeyi yalnızca Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesine ilişkin kullandığını açıkladı.

Demirtaş'la söyleşiye "Siyasi baskı büyürken Kürt parti lideri meydan okuyor" başlığını atan gazete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta "Terörle bağlantılı" parlamenterlerin tutuklanması çağrısında bulunduğunda Demirtaş ve HDP milletvekillerinin itiraz etmek yerine ertesi gün dokunulmazlıklarının kaldırılması için dilekçe verdiğini hatırlatıyor.

Gazetenin Ankara Muhabiri Alev Scott'un imzasını taşıyan ve BBC Türkçe'nin aktardığı röportajda Demirtaş da, "Korkmadığımızı göstermek istiyoruz. Hiçbir zaman şiddet, terör ya da ırkçılığa destek vermedim. Konuşmalarımın hiçbirinde böyle bir şey bulamazlar. Baskı ve şantaja boyun eğmeyeceğiz" diyor.

Financial Times, "Demirtaş'ın son dönemde Türk siyasetine 10 yıldan uzun süredir iktidar partisi AKP'yle hâkim olan Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratmayı alışkanlık haline getirdiğini söylüyor ve HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde aldığı yüzde 13 oyun AKP'yi Erdoğan'ın iktidarını daha da pekiştirebilecek anayasa değişiklikleri için gereken çoğunluktan mahrum bıraktığını" söylüyor.

‘AKP çözüm için tek öneri sunmadı’

Suruç'taki saldırılardan sonra yaşananları özetleyen gazete Demirtaş'ın, "Katliam Erdoğan'a bir fırsat verdi" sözlerine yer veriyor ve Demirtaş'ın da, "Bazı Batılı diplomatlar gibi Erdoğan'ın Kasım'daki olası genel seçim öncesi çatışmaları kendi çıkarına kullandığına" inandığını söylüyor.

Demirtaş, "Hükümet HDP'ye siyasi bedel ödetmeye çalışıyor. Bize saldırıyorlar ve erken seçim çağrı yaparak tek başına iktidar olmak için oylarımızı ve prestijimizi yok etmek istiyorlar" diyor.

HDP Eş Genel Başkanı'nın Erdoğan'ı çözüm sürecine tamamen angaje olmamakla suçladığını da yazan gazete Demirtaş'ın, "AKP şu ana kadar Kürt sorununu çözmek için tek bir çözüm önerisi, proje ya da program getirmedi. Görüşmeler AKP'nin kendi önerilerini sunma aşamasına gelince müzakere masasını terk ettiler" sözlerine de yer veriyor.

Demirtaş ayrıca, "İnsanlar moral ve güç almak için bize bakıyor. Hükümet bizi korkutmayı başarırsa tüm bir toplum sindirilecek" de diyor. Gazete şöyle devam ediyor;

"Ancak düşmanlıklar derinleşir, her gün yeni saldırılar ve karşı saldırılar olurken HDP'nin yıpranmaktan kaçınması daha da zorlaşacak.

HDP milletvekilleri 2012'den bu yana hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'a mesaj götürüp getirdiler ve bu da partinin PKK'nın siyasi sözcüsü olduğu suçlamalarını beraberinde getirdi.

Ama Demirtaş bunu reddediyor ve Doğubayazıt'taki intihar saldırısı da dahil olmak üzere PKK'nın misilleme taktiklerini 'kirli' diye tanımlıyor."

Demirtaş, "PKK'ye Türkiye'ye karşı savaşı durdurması çağrısı yaptık. Bu çağrıyı her gün tekrarlıyorum. İki taraf da ellerini tetikten çekmeli ve silahlar susmalı" diyor.

Röportaj şöyle sona eriyor;

"Ancak Demirtaş'ın barış sürecinin çökmesi nedeniyle kimi suçladığı açık. Demirtaş 'Erdoğan büyük bir korku ve paranoyayla yaşıyor ve ülke bunun bedelini savaşla ödüyor. Biz barışa bağlıyız' diyor.

HDP'den düzeltme geldi

Öte yandan, HDP Genel Merkezi, Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Financial Times'a verdiği söyleşide "PKK'nin misilleme taktikleri kirli" dediği iddiasıyla ilgili düzeltme yaptı. HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın "kirli" ifadesini Ceylanpınar'da iki polisin uykularında öldürülmesine ilişkin kullandığı belirtildi.

HDP'den yapılan açıklamada şöyle denildi: