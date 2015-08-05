'Ceylanpınar'da 2 polisin öldürüldüğü evin karşısındaki dairede şüphelinin parmak izi bulundu'

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki patlamanın ardından Ceylanpınar’da iki polis memurunun öldürülmesi olayında tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Ömer K.’nin parmak izi, polislerin öldürüldüğü evin karşısındaki dairede bulundu. Parmak izinin bulunması, polislerin uzun süre takip edilip keşif çalışması yapıldığı olasılığını gündeme getirdi.

Suruç’un ardından Ceylanpınar’da aynı evi paylaşan polis memurları Feyyaz Yumuşak (25) ve Okan Uçar’ın (24) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uyurken öldürülmesi hükümet başta olmak üzere kamuoyunda infial yaratmıştı. Saldırı sonrasında Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerince özel ekip oluşturuldu. Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, olay yerinde bulunan kanıtların yanı sıra yürütülen teknik inceleme çalışmaları sonucu önemli olarak değerlendirilen ipuçlarına ulaşıldı.

Olayın ardından polislere yönelik takip yapıldığı iddialarını araştıran uzman ekipler, cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen kişilerle bağlantısı olan Ömer K.’nın evin farklı yerlerinde parmak izlerini buldu. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ömer K. cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer K.’nin “kiralanan dairenin temizlenmesi için eve gelip çalıştığı” yönünde ifade verdiği ancak savcının ikna olmadığı belirtildi.

Polis boş dairede

Ömer K.’nin tutuklanmasına neden olan boş apartman dairesinin üzerine yoğunlaşan polis, daireyi kiralayan M.A. ile kiralanmasına aracılık yapan L.A.’yı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle iki polisin öldürülmesi eyleminde PKK’nin bağlantısı olduğu ileri sürülen üç şüphelinin tutuklanması, ƒdikkatleri “boş evin kiralanarak polislerin takip edilip keşif çalışması yapıldığı” görüşüne yöneltti.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik çalışmalarda bazı şüphelilerin cinayetten bir kaç saat önce aynı saatlerde kullandıkları cep telefonlarını kapatarak kayıplara karışmaları da polisin dikkatini çekti. Bu kapsamda polisin gözaltına aldığı ve daha önce tutuklanan diğer iki şüphelinin de telefon kayıtlarını açıklayamadıkları için cinayet şüphelisi olarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.