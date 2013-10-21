Çevre Bakanlığı ODTÜ'nün itirazını değerlendirecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ODTÜ ’nün bakanlık onayından geçen imar planına yönelik itirazlarına ilişkin olarak “Planda, kampüsü daha iyi hale getirecek, üniversitenin bütünlüğünü ve mülkiyetini koruyacak her türlü revizyonun yapılabileceğini” açıkladı.

Yol tartışmalarıyla gündemde olan ODTÜ’de, yerleşke, ODTÜ ormanı ve güneydeki Eymir Gölü’nü de kapsayan 4 bin 85 hektarlık alanın imar planlarını onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planın askı sürecinde gelen itirazları değerlendirecek. Basına yansıyan itirazlar arasında ‘plana son dakikada eklenen Düzenleme Ortaklık Payı’ uygulaması da yer alıyor.

Radikal'deki habere göre, Bakanlık yetkilileri, onay aşamasında, teknik gereklilik olduğundan ODTÜ’nün imar planında bazı revizyonlar yaptıklarını bildirdi. Bunlardan hiçbirinin planın genel özelliğini, ana mantığını değiştirecek nitelikte olmadığını ifade eden yetkililer, planda, İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında “Bu plandaki ana yollar, düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak bedelsiz terk edilecektir” ifadesinin yer aldığını belirtti.

‘Normalde DOP oranı yüzde 40’ı bulur’

Bu durumun yol geçecek her plan için geçerli olduğunu, yolun mülkiyetten çıkarılması gerektiğini anlatan yetkililer, şöyle konuştu:

“Normalde her planda yüzde 40’a kadar düzenleme ortaklık payı kesilir. Ancak ODTÜ’nün sahip olduğu sosyal donatılar, orman vs. dolayısıyla zaten kamusal kullanımı olduğunu düşünerek burada düzenleme ortaklık payını çok kısıtlı tuttuk. Plandaki yolların ODTÜ’nün mülkiyetinde kalması, üniversitenin buranın kullanım hakkını vermesi gibi bir durum da kabul edilemez, çünkü bunun hukuki geçerliliği yok. Düzenleme ortaklık payı, planda kalmak zorunda, teknik ve hukuki olarak doğrusu budur. Bu konuda bir şey yapılamaz, yolların hukuki statüsü bellidir, hiçbiri mülkiyete konu edilemez.”

‘Eymir Gölü ODTÜ’den alınmıyor’

Planda, Eymir Gölü’nün etrafının Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi olarak işaretlendiğini hatırlatan yetkililer, bu bölgelerde yetkinin bakanlıkta bulunduğunu vurguladı.Yetkililer, Gölbaşı ÖÇK’nın sınırlarının çok geniş olduğunu, burasının 1/25.000’lik ÖÇK bölgesi planı çalışmalarını ayrıca yürüttüklerini kaydetti. Bu nedenle, ODTÜ planında Eymir Gölü’ne ait kullanım kararı getirmediklerini bildiren yetkililer, “Bunu hazırlayacağımız yeni planda belirtmeyi uygun bulduk. Ancak bu ‘Eymir’i ODTÜ’den alıyorlar mı’ diye algılanmış. Böyle bir şey söz konusu değil, orada kimin mülkiyeti varsa ona göre karar verilecek” ifadesini kullandı.

‘Tünelde yanlış varsa...’

Kampüsün doğu batı hattından geçecek yolun ODTÜ’nün isteği doğrultusunda tünel olarak yapılacağını dile getiren yetkililer, plana “Rektörlük ve büyükşehir belediyesi tarafından daha sonra, yeni teknolojiye göre tünelin güzergâhı, genişliği, kavşak noktaları ve onların tasarımları belirlenebilir” şeklinde bir ifade koyduklarını bildirdi. ODTÜ’nün bunu “Tam bir tünel değil, aç kapa gibi de düşünülebilir” diye yorumladığını ifade eden yetkililer, “Orada eğer bir yanlış anlaşılma varsa düzeltiriz” dedi.

‘Onaylandığı anda plan yürürlüğe giriyor’

Yetkililer, planın askı süreci bittikten sonra kesinleşeceğini ancak onaylandığı anda yürürlüğe girdiğini bildirdi. İtirazlar çerçevesinde planda revizyon yapılabileceğini anlatan yetkililer, “ODTÜ ve büyükşehirle tekrar bir araya geleceğiz. Yanlış yorumlamalara sebep verecek plan notları, terimler varsa, düzeltebiliriz. Kampüsü daha iyi hale getirecek, üniversitenin bütünlüğünü ve mülkiyetini koruyacak her türlü düzenlemeyi yaparız.”

DOP tartışması

ODTÜ’de yol tartışmaları sırasında DOP uygulamasıyla ODTÜ arazisine benzin istasyonu, cami ve AVM yapılabileceği itirazı yükselmişti. Basında rektörlüğün bu konuya itiraz edeceği yolunda haberlerin çıkmasının hemen ardından belediye ekipleri gece operasyonuyla yol güzergâhındaki ağaçları kesmişti.