Çevre Bakanı: Üç şezlong için 'caretta caretta'ları yedirmeyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, caretta carettaların yumurta bıraktığı, dünyanın en güzel plajları arasında yer alan İztuzu’yla ilgili olarak, "Üç tane şezlong için büfe, restoran, çay ticareti yapan bir yer için biz kaplumbağalarımızı feda edemeyiz" dedi.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nın işletme hakkının İngiliz ortaklı bir firmaya verilmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’den önemli mesajlar geldi. Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, “Caretta’lar bizim maskotumuz, zenginliğimizdir. İztuzu’na insan ayağından başka bir şey girmeyecek” diyen Güllüce alınacak önlemlerle ilgili hafta başında uzmanlarla bir araya geldiğini belirterek şöyle devam etti:

Ticari faaliyet olmaması lazım

“Bölgenin özelliğinden dolayı alanın tümünde hiçbir ticari faaliyet yapılmaması lazım. Zira kaplumbağanın yavrusunu nerede yapacağını kimse tam bilmiyor. Üç tane şezlong için büfe, restoran, çay ticareti yapan bir yer için biz kaplumbağalarımızı feda edemeyiz. Oraya giriş kesinlikle parasız olmalı.”

Bilimadamları gelsin

“Orayla ilgili çok sayıda yerli yabancı bilimadamını davet edeceğim. Müracaat eden bilimadamları ve üniversiteler araştırma yapmak istiyorsa onlarla protokol yapacağım. Orası daha önce de kiraya veriliyormuş. Biz çok ısrarcı değiliz. Ancak İztuzu Plajı’nda çalışıyoruz. Üniversitelerle gerekirse denizin sıfır noktasında hayvanları tedavi etmesi için imkân talep ederlerse yardımcı olmayı istiyoruz. Sınırlama yapmadan davet edeceğim. Orası dünyanın, Türkiye’nin zenginliği. Korumak zorundayız.”

‘Buraya gelme kaplumbağa abi’ mi diyeceğiz

Bakan Güllüce şezlongların tamamen kalkması görüşünde: “Bölgede bir koridor oluşturulmuş ‘Bunların arkasına şezlong konulabilir’ denmiş. Oysa bilimadamları ‘Kaplumbağanın nereye yumurtladığını nereden biliyorsunuz’ diyor. Kaplumbağaya ‘Buraya kadar gelme kaplumbağa abi, sınırdan sonrasına gelmeyeceksin’ mi diyeceğiz.”

Şemsiyeler yumurtalara zarar veriyor

Bakan İdris Güllüce “Bizim İztuzu’nu bilimsel bir araştırma yeri haline dönüştürmemiz gerekiyor. Kumsala insan girsin ama şemsiyesiz girsin. Uzanıp yatmak yuvaya zarar vermiyormuş ama şezlong, şemsiye yuvanın içindeki yumurtaları öldürüyor” dedi.