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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çetin Doğan: Anlaşılan Necdet Özel, 'alnı secdeye gelenler'le ilgili bilgi verdi, Başbakan da terfilerini işaret etti

"Bugün çekilen sıkıntılar siyasetin kışlaya girmesinden kaynaklanıyor"

15 Ağustos 2016 10:35

Balyoz davasında yargılanıp beraat eden eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine üye olduğu suçlamasıyla tutuklanan generallerin kendi döneminde terfi ettiği için eleştirilen eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hakkında, "YAŞ öncesi terfi listesinde yer alanlarla ilgili Savunma Bakanı ve Başbakan'la ön görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu çok yanlış. Anlaşılıyor ki o görüşmelerde ‘alnı secdeye gelenler' hakkında bilgi veriliyor, onlar da bunların terfilerini işaret ediyor" diye konuştu. 

Orgeneral Çetin Doğan'ın Sözcü gazetesinin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e yapıtığı açıklamalar şöyle:

 

"Alnı secdeye gelenler terfi almış"

 

"Önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Yüksek Askeri Şura öncesi terfi listesinde yer alanlarla ilgili Milli Savunma Bakanı ve Başbakan'la ön görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu çok yanlış. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlıkları için görüşmeler yapabilir. Ama terfi edecek askerlerle ilgili görüşme kabul edilemez. Anlaşılıyor ki o görüşmelerde ‘alnı secdeye gelenler' hakkında bilgi veriliyor, onlar da bunların terfilerini işaret ediyor.

"Bunlara siyasetçinin karışması, siyasilerin görüşlerinin doğrultusunda terfi ediliyorsa, o zaman Askeri Şura formaliteden başka bir şey değildir. Bugün çekilen sıkıntılar siyasetin kışlaya girmesinden kaynaklanıyor."

 

"Sivil liselerden gelenler fazla"

 

Çetin Doğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, askeri liselerin kapatılması, kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasının da büyük hata olduğunu belirtti. Doğan, “Darbe girişimindeki oranlar gerçeği yansıtmıyor. Askeri okullardan çok düz lise kaynaklı askerlerin önemli bir bölümünün darbe girişimine katıldığı tespit edildi. Askeri lise çıkışlı 500 kişi alınıyorsa, sivil liselerden 15 kişi alınıyor. Özel olarak yetiştirilen bu kişilerin darbeye katılma oranı yüzde 90'dır” dedi.

 

Tahliye olduğu gün, İstanbul Boğazı'na koşmuştu

 

2010'da tutuklanıp, 4 yıl sonra tahliye olan Çetin Doğan, özgürlüğünü eşi Nilgül Hanım ve yakınlarıyla Boğaz'da rakı-balık keyfi yaparak kutlamıştı. 

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