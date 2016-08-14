"'Erdoğan yaverini listeden seçti' diyen Necdet Özel işin içinden sıyrılamaz; listenin tamamı FETÖ'cü müydü?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Necdet Özel'in Genelkurmay başkalığı döneminde istihbarat zafiyeti olduğunu belirterek, Cumnhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbeci olmakla suçlanan yaverine ilişkin olarak, "Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Cumhurbaşkanı seçti diye bu işin içinden sıyrılamaz. Sorum şu; Cumhurbaşkanı’na yaverin olsun diye sunulan diğer isimler de Fethullahçı mıydı, değil miydi?" diye sordu. Listenin hazırlık sürecini, "Yaverler konusunda ilgili kuvvet komutanı çalışma yapar. Geçmişleriyle birlikte Genelkurmay’a sunar.. Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı’na sunar. O içlerinden birini seçer" şeklinde anlatan Tezkan, Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'nın darbeci suçlamasıyla tutuklandığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı nerden bilsin. Eski Genelkurmay Başkanı bilecek, eleyecek. Onun albayı!.." diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (14 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "140 Fethullaçı nasıl general oldu?" başlıklı yazısı şöyle:

Darbe sürecinde herkesi şoke eden..

Cumhurbaşkanı’nı da..

Başbakan’ı da..

Genelkurmay Başkanı’nı da şoke eden bir manzara ortaya çıktı..

Fethullahçılar orduya acayip sızmış..

Ağzımız bir karış açık kaldı..

Ordu içinde bu kadar örgütlü olduklarını kimse beklemiyordu..

140 general Fetocu.. Gerisini sormayın bile..

***

(Geçen gün değindim; uslu çocuk olmayı sürdürseler 2023’te devletin adını değiştirecek güce erişirlermiş..

Türkiye Cumhuriyeti’ni.. Fethullah Cumhuriyeti yaparlarmış..)

***

Fethullah’ın ordudaki gücü niye mi şaşırttı?

Askerin ayrı bir yapılanması, askerin ayrı kuralları, ince eleyip sık dokunan yapısı var zannederdik de ondan..

Gerçi ince eleyip sık dokumuşlar dokumasına ama kâğıt üstünde..

Prosedür gereği..

Genelkurmay’ın dünyadan haberi yokmuş!.

Askeri istihbarat evlere şenlikmiş!..

Komutanlar çalışma ofislerine bile hakim değilmiş!.

***

(Böyle olmasa, Cumhurbaşkanı’nın başyaveri, karacı yaveri, havacı yaveri, denizci yaveri..

Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı..

Jandarma Komutanı’nın emir subayı..

Karargâhın önemli isimleri Fethullahçı çıkmazdı..)

***

Gelelim ince eleyip sık dokuma meselesine.. Albay nasıl general oluyor? Biliyorsunuz, her albay general olamıyor..

Çünkü, diyelim ki; 30 albayın sırası geldi ama general kadrosu 10 kişilik..

20 kişi elenecek?

Yöntem ne?

Şöyleymiş..

***

- Çalışmalar 8-9 ay öncesinden başlarmış..

Generallere ve amirallere ‘Albaylıktan kim generalliğe geçsin istersiniz’ diye anket formu gönderilirmiş..

- Generallik sırasında olan albaylara da anket formu gönderilip, ‘Devre arkadaş- larınızdan kimi general veya amiral olarak görmek istersiniz’ diye sorulurmuş..

- Anket listeleri toplanır, tasnif edilirmiş..

- Gelen anketler bu kez orgenerallere, oramirallere yollanırmış..

- Onlardan gelen sonuçlar bu kez kuvvet komutanlarına gidermiş..

- Son liste Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından Genelkurmay Başkanı’nın önüne konulurmuş..

- Son rötuşu yapan Genelkurmay Başkanı listeyi Başbakan’a götürürmüş..

- Başbakan’ın onayladığı liste YAŞ’a girermiş..

- Ve aynen onaylanırmış..

***

Tabii bu arada, sicil, istihbarat raporları, görev ihtiyacı, yeterlilik (liyakat), komutanların tercihi terfi listesinin oluşmasında etkili olurmuş..

İnce eleyip sık dokumaya bakın..

Bir de dönün Fethullahçıların ordudaki yapılanmasına bakın..

Eee.. Nasıl odu!.

Askeriyede terfi etmek, general olmak bu kadar zorluysa.. Bu kadar generalin onayı gerekiyorsa, bu kadar titiz çalışmanın ürünüyse..

Soruyorum..

358 generalin 140’ı nasıl Fethullahçı çıktı..

***

Ya biliyorlardı, koltuklarını korumak için ses çıkarmadılar..

Ya bilmiyorlardı, kandırıldılar..

İkisi de kötü..

Ordu içinden fethedilmiş, komutanların haberi yokmuş.

Nerden biliyorsun diyeceksiniz?

Komutanların itiraflarından..

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(Bu iddiama kanıtım şu.. Darbe gecesi Jandarma Komutanı’nın kafasına sekiz yıldır emir subayı olan kişi silah dayamış.. Komutan da sen de mi demiş.. Jandarma istihbarat tatile mi çıkmış!)

***

Durum bu kadar vahimmiş..

Cumhurbaşkanı ne yapsın?

Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hedefte..

Çünkü Fethullahçı Terör Örgütü onun zamanında TSK’ya kök saldı..

Onun zamanında palazlandı..

Onun zamanında kilit yerlere yerleşti..

Paşa özür diliyor.. Çoğu kimse de özrünü kabul etmiyor.. Çünkü darbe başarılı olsaydı; ağır bedel ödeyecektik..

***

Neyse!..

Kendini kurtarmak için açıklama üstüne açıklama yapıyor.. Topu başka mercilere yollamaya çalışıyor.. Bu vebalden sıyrılmaya çalışıyor..

Ama sıyrılamaz..

***

Şu yaverler meselesi var ya.. Başlı başına facia.. Cumhurbaşkanı’nın başyaverinin, karacı, havacı, denizci yaverinin Fethullahçı çıkması başlı başına skandal..

Skandal ötesi, ülkenin güvenlik sorunu..

Ülkenin bekasıyla ilgili..

***

Özel kendini savunmuş..

Demiş ki; Yaverler konusunda ilgili kuvvet komutanı çalışma yapar (Karacıysa karacı, denizciyse denizci, havacıysa havası) Geçmişleriyle birlikte Genelkurmay’a sunar..

Genelkurmay 2. Başkanı’nın onayından geçtikten sonra..

Genelkurmay Başkanı’nın önüne gelir..

Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı’na sunar.. O içlerinden birini seçer..

***

Eski Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı seçti diye bu işin içinden sıyrılamaz..

Cumhurbaşkanı nerden bilsin..

O bilecek, eleyecek.. Onun albayı!..

***

Sorum şu; Cumhurbaşkanı’na yaverin olsun diye sunulan diğer isimler de Fethullahçı mıydı, değil miydi?