Emekli Koramiral: Necdet Özel'in FETÖ kriteri 'alnında yazması'ydı

Geleceğin Deniz Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken ‘Balyoz, Kafes Eylem Planı ve Amirallere Suikast kumpasları’ ile tutuklanan emekli Koramiral Kadir Sağdıç darbe girişimi sürecine nasıl gelindiğini anlattı. 2011 ila 2014 yılları arasında tasfiye edilen askerlerin yerine FETÖ'cüler kritik görevlere getirildiğini belirten Sağdıç, "Çünkü Genelkurmay Başkanı’nın kriterleri vardı! Bunun alnında ya da nüfus cüzdanında Fethullahçı yazması lazım. Bu varsa delildir o zaman terfi ettirmeyiz. Olmadığı sürece yargısız infaz olur. Göz göre göre TSK'ya yerleştiler" dedi.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk’e konuşan Sağdıç’ın sözleri şöyle:

“Topraktan çıkan bombalar iki günlük gazeteye sarılıydı”

"Bize gelene kadar adım adım ilerlediler. Önce sivillerle başladılar. Daha sonra emekli komutanların ismi geçmeye başladı. 2008 yılı itibariyle Genelkurmay Başkanı'nın değişmesiyle sonra yeni bir dönem olarak değerlendirdiler. Daha sonra muvazzaf askerlere gelmeye başladılar. Daha o dönemde bunun kumpas olduğu emareleri vardı. 7 Ocak'ta emekli bir emniyetçinin evinde arama yapıyorsunuz. Orada notlar çıkıyor. Daha sonra 9 Ocak'ta Gölbaşı ve 11 Ocak'ta Zir Vadisi'nde birşeyler buluyorsunuz. Bulunan bombalar iki gün önceki gazeteler tarafından paketlenmişti. Sözde bunlar aylar öncesinden gömülüydü. Gömülerden ne çıkacağı daha kazı yapılmadan FETÖ kanallarından ilan edildi. Kumpas apaçıktı.

“Aynı delil üç ayrı yere gömdüler”

"Bir sis kutusu var. Halen kritik delillerden birisidir. Sis kutusu karanlık mahkemelerin karanlık hakimleri tarafından yok edilse de video kayıtlarında sabit. 'Yüzer gezer cephane diyoruz' biz ona. Onu Zir Vadisine gömmüş, çıkarmış Gölbaşı’na da gömmüş, çıkartmış oradan da Poyrazköy'e gömmüş. Bu sis kutusunun kaydı değiştirilemiyor. Üç tutanakta da geçiyor. İlk Kumpas mağdurlarından Mustafa Dönmez yargılanırken 'Bana üç tane sis kutusu bulun bütün suçlamaları kabul edeceğim. Hatta müebbet yatacağım "dedi. Ama bulmaları imkansızdı. Çünkü 3 tane sis kutusu yoktu, aynı kutu ordan oraya götürülmüş. Bu delilleri polis içerisindeki FETÖ çetesi oraya gömmüş. FETÖ artık bahriyeye geliyordu. Pırıl pırıl çocuklarımızla ilgili iddialar ortaya atıldı. Sözde kuvvet komutanlarına suikast yapacaklarmış."

“Erdoğan’ı ve etrafındaki bakanları korkuttular”

Medyayı baskı altına alarak adım adım ilerlediler. Bu sırada siyaseti de ürküterek bunu yaptılar o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun etrafındaki bakanlara uydurdukları senaryolarla 'sizi öldürecekler' diye korku saldılar. Erdoğan önüne konulan belgeler ve iddialara inanmak zorunda kaldı.

“Genelkurmay Başkanı’nın FETÖ kriteri vardı”

"2011 ile 2014 yılları arasında bunlar vatansever askerleri tasfiye edip FETÖ'cülerin kritik yerlere geldiğini gördük. Murat Bilgel'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sıradan gitti, Bülent Bostanoğlu'nda da adam kalmadığı için onda da devam etti. Çünkü Genelkurmay Başkanı kriterini koymuş! Bunun alnında Fetullahçı ya da nüfus kağıdında Fetullahçı yazması lazım. Bu varsa delildir, o zaman terfi ettirmeyiz. Olmadığı sürece yargısız infaz gibi olur. Olmadığı sürece biz bunların terfisin devam ettirelim yanılgısı içine düştüler. Göz göre göre bunlar TSK içine yerleşti."

“Komutanlar adil yargılanacağımızı umdular”

O dönemin komutanları adil yargı olacağını ummuşlardı. Onlara göre TSK'ya bir itham vardı çıkıp yargılanıp beraat etmek en uygun hal tarzıydı. Herkes 'Yargılansınlar aklanırlar' yanılgısıyla bu olaya baktı. Biz diğer devlet memurları gibi değiliz. Bir gün bile tutuklu kalsak bu terfiimizi engelliyor. Suçsuzluğumuzun yıllar sonra ortaya çıkacağı aşikardı, ama o arada geçen zaman içinde bir çok general, amiral ve kritik subay kadroları boşaltılacak yerlerine FETÖ kadroları yerleştirilecekti.

“FETÖ’cüler deşifre olmak üzereydi”

Fethullahçı denizcilerle ilgili ön tespitler vardı. Deniz Kuvvetleri cemaat yapılanmasının en az olduğu kurum olarak kabul edebiliriz. FETÖ mensupları geçmiş yıllarda az sayıdaydılar. Bunlarla ilgili ön tespitler yapılmış, deşifre olmak üzereydiler. Somut bilgiler vardı. Sınırlı bilgi olmasına rağmen kimin FETÖ'cü olduğu belirlenmişti. Ama ısrarla 15 Temmuz 2016'ya kadar bu kadrolar ellenmedi. Nedenlerinde başta son 5-6 yıl içindeki Yüksek Askeri Şuralar ile Devlet kadrolarındaki bir çok kurumun ihmali ve suçu var. Balyoz sürecinde TSK içerisinde tasfiye edilen 360 kişinin yarısı bahriyeli. Neden en çok bizden tasfiye yaptıkları ise ortadaydı. FETÖ çetesinin bizim içimizde az sayıda adamı vardı bunu arttırmalıydılar. Ayrıca, ortak üst akılları Dünyayı şekillendirirken Deniz Kuvvetlerinin paralize edilmesini istiyordu, zira Türk Deniz Kuvvetleri Dünya egemenlerinin istediğini değil Milli Çıkarlarımızın gereklerini yapıyordu. FETÖ adamlarının terfi alması için adeta sayı belirlediler. Örneğin kendi adamlarını Amiral yapacaklar ama onun önünde Deniz Kuvvetlerinde iyi pozisyonda 60 albay var. İşte bu 60 albayı bir şekilde tasfiye edip kendi adamlarına yer açtılar. 2011'de 20, 2012 20, 2013 yılında da 20 albayı balyoz sürecinde götürdüler. Kendi adamları altmışlı sıralarda terfi bekliyorlardı. 61. sıradaki FETÖ'cüt albay için 60 albaya kıydılar.

"Işık Koşaner istifa etti ama…"

Bu süreçte arkamızda sıkı duran olamadı. Işık Koşaner istifa etti ama kumpaslarla ilgili kamuoyunu tatmin edecek somut örnekleri ile bir bildirimde, aydınlatmada bulunmadı. O günkü istifa yazısına bakarsanız da görürsünüz. Bunun yerine 'Göre göre TSK'ya karşı bir yıpratma süreci var. Türkiye bunu haketmiyor' diyebilirdi. Işık Koşaner'den sonra gerçek istifayı Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'de görüyoruz. Kendisinin Kuvvet komutanlığına 2-3 ay kala sayıları 2000'lere yaklaşan Kumpas mağdurları ve TSK'ne yapılanlara göz yumulduğu için istifasıyla olayı tüm Türkiyeye ve Dünyaya duyurmaya çalıştı. Düşünün çete üyeleri istenilen yerlere yerleşmesi için yaklaşık 1600 kişi tasfiye edildi. Koramairal Atilla Kezek ve diğer 3 Amiralimiz de aynı gerekçelerle istifa ettiler.

“Metin Ataç tereddütlü ifade verdi”

Amirallere Suikast kumpasında komutanlar dinlendi. O dönem Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eşref Uğur Yiğit arkamızda durarak "Bırakın suikastı bu çocuklar bize suikast yapılacağını bilseler kendilerini siper ederler" diyerek çocuklara sahip çıktı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Ataç ise "Ben bilmiyorum ki, acaba karargahta olabilir mi' gibi tereddütlü ifade verdi.

“Halisdemir ve Tatar’ın heykeli dikilmeli”

Ali Tatar ve 15 Temmuz'daki kahraman Ömer Halisdemir astsubayımız. Bunlar ayrı insanlarımız. Bunlar gerçekten Türkiyeyi aydınlığa çıkartacak insanlardı. Aynen Atatürk'ün Çanakkale'de Anafartalar'da gözünü kırpmadan ölüme giden askerleri gibiydiler, aynen İzmir'deki İlk Kurşun gibiydiler. Ali Tatar ile Ömer Halisdemir ruh ikizidir. Ömer Halisdemir öleceğini bilerek 15 Temmuz'da bulunduğu makamı çetecilere teslim etmek istemiyor. 'Ben TSK'nin şerefli bir askeriyim' diyerek silahını çekip darbeci askeri alnından vuruyor. 30 saniye sonra da öleceğini biliyor çocuk. Bunların heykellerinin anlamını gelecek nesiller çok iyi bilecek. Bu çocukların isimleri okullarda, kütüphanelerde tarih boyunca ölümsüzleşerek kalacak. Bunları saygıyla anıyorum.

“Güçlü durursak ne ABD’yi ne de AB’yi yanımıza almamız gerekmez”

Amerika'nın bu işin içinde olduğu bellidir. Güçlü durabilirsek ne ABD'ye ne de AB'ye haklılığımızı kanıtlamak için ihtiyacımız olmaz. 15 Temmuz akşamı daha burada hareket olmadan Amerika'daki yayınlarda 'Darbe yapılıyor' denilmeye başlanmış. Graham Fuller ve Henri Barkey bu coğrafyaya 20-30 yıl süresince hüküm sürmüşlerdir. Hindikuş'tan Balkanlara kadar bu coğrafyayı avuçlarının içi gibi biliyorlar. Bugüne kadar Türk yönetimini parmağının ucunda oynatmayı kendilerince alışkanlık haline getirmişler. Bu iki isim de 14-15 Temmuz günü İstanbul'daydı. Bu tesadüf olamaz. Görüyorsunuz kimler birlikte hareket ediyorlar. Bütün bunlar dış destek olmadan yapılamaz.

T24'ün notu: 2011-2014 yılları arasında Necdet Özel Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştı. Özel'in görevi 2015 yılında sona erdi.