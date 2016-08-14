T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"Necdet Özel verdiği sözleri tutmadı, TSK'da çöpçüye kadar FETÖ'cü var"

Balyoz'da yargılanan emekli albay: Üzerimize beton döküldü. Yine de memleket diyoruz

14 Ağustos 2016 13:15

Balyoz'da yargılanan emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, "Yüreğim yanıyor, hepimiz özür dilemeliyiz'' diyen Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Necdet Özel'in Balyoz'da yargılananlara verdiği sözü tutmadığını söyleyen Mustafa Önsel, "TSK'da çöpçüye kadar cemaat yapılanması var" dedi.

Tutuklu olduğu dönemde Özel'in Genelkurmay Başkanı sıfatı ile kendilerine mesaj gönderdiğini açıklayan Önsel “Bize ‘Her an göreve geri dönecek gibi hazır olun. Savunmalarınızı kısa tutun. Ben suçsuz olduğunuza inanıyorum. Bu işi masaya vurmadan, müzakere yoluyla çözeceğim. Hüküm yerseniz, önce ben çeker giderim' dedi. Ona inanıp mahkemedeki savunmasını 45 saniyede tamamlayan oldu. Sonuçta mahkûm olduk. Hüküm giydikten sonra, 'Özel'e söyleyin, bize giderim diye söz vermişti. Asker sözünün eridir, sözünü yerine getirsin' mesajı yolladık. Org. Necdet Özel, Korgeneral Metin İyidil'i arayıp ‘Mustafa Önsel ve beni eleştirenleri derhal Ankara dışına at' talimatı verdi, Kayseri'ye gönderildim'' dedi.

Önsel, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar'ın da hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Cemaatten çıkmak isteyen bir gencin durumunu üstlerine bildirdikten 4 ay sonra tutuklandığını belirten Önsel, TSK'da çöpçüye kadar cemaat yapılanması olduğunu savundu.

Mustafa Önsel şu çağrıyı yaptı:

“Şuan da en güvenilir insanlar kumpas davalarında yargılananlar. Şok mangaları ile sistem dışına itilenler, emekli olmak zorunda kalıp da geri dönmek isteyenler derhal TSK'ya alınmalı. Bu iade-i itibar için değil, devletin buna ihtiyacı var. Hazır güvenilir insanlar bunlar. Biz, cumhuriyetin kurucu değerlerine sonuna kadar sadık, Türk milletinin bütün değerleriyle barışık bir grubuz. Antiemperyalist, Atatürkçü, kurucu değerleri sahiplenen.. Ama üzerimize beton döküldü, Yine de memleket diyoruz.”

Mustafa Önsel, FETÖ'cülerin tasfiye ettiği subayların TSK'ya geri alınması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

necdet özelkumpasmağdurbalyozkandırdı

İlgili Haberler

Balyoz'da yargılanan albaydan Necdet Özel'e: "Yüreğim yanıyor" diyen adamın yüreği olacak, paçaları tutuştu

Ali Türkşen: Aklı başında bir savcı onu da çağıracak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24