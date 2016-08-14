"Necdet Özel verdiği sözleri tutmadı, TSK'da çöpçüye kadar FETÖ'cü var"

Balyoz'da yargılanan emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, "Yüreğim yanıyor, hepimiz özür dilemeliyiz'' diyen Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Necdet Özel'in Balyoz'da yargılananlara verdiği sözü tutmadığını söyleyen Mustafa Önsel, "TSK'da çöpçüye kadar cemaat yapılanması var" dedi.

Tutuklu olduğu dönemde Özel'in Genelkurmay Başkanı sıfatı ile kendilerine mesaj gönderdiğini açıklayan Önsel “Bize ‘Her an göreve geri dönecek gibi hazır olun. Savunmalarınızı kısa tutun. Ben suçsuz olduğunuza inanıyorum. Bu işi masaya vurmadan, müzakere yoluyla çözeceğim. Hüküm yerseniz, önce ben çeker giderim' dedi. Ona inanıp mahkemedeki savunmasını 45 saniyede tamamlayan oldu. Sonuçta mahkûm olduk. Hüküm giydikten sonra, 'Özel'e söyleyin, bize giderim diye söz vermişti. Asker sözünün eridir, sözünü yerine getirsin' mesajı yolladık. Org. Necdet Özel, Korgeneral Metin İyidil'i arayıp ‘Mustafa Önsel ve beni eleştirenleri derhal Ankara dışına at' talimatı verdi, Kayseri'ye gönderildim'' dedi.

Önsel, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar'ın da hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Cemaatten çıkmak isteyen bir gencin durumunu üstlerine bildirdikten 4 ay sonra tutuklandığını belirten Önsel, TSK'da çöpçüye kadar cemaat yapılanması olduğunu savundu.

Mustafa Önsel şu çağrıyı yaptı:

“Şuan da en güvenilir insanlar kumpas davalarında yargılananlar. Şok mangaları ile sistem dışına itilenler, emekli olmak zorunda kalıp da geri dönmek isteyenler derhal TSK'ya alınmalı. Bu iade-i itibar için değil, devletin buna ihtiyacı var. Hazır güvenilir insanlar bunlar. Biz, cumhuriyetin kurucu değerlerine sonuna kadar sadık, Türk milletinin bütün değerleriyle barışık bir grubuz. Antiemperyalist, Atatürkçü, kurucu değerleri sahiplenen.. Ama üzerimize beton döküldü, Yine de memleket diyoruz.”

Mustafa Önsel, FETÖ'cülerin tasfiye ettiği subayların TSK'ya geri alınması gerektiğini söyledi.