Çeşme'de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi: Güvenlik, aracın ön kapısını açarak bana tekrar yumruk attı

Çeşme'de Momo isimli eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikâyetçi oldu.

Kyryliuk güvenlik görevlilerinden şikâyetçi oldu

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. Kyryliuk ve Güneş dün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Kyryliuk'un beyanlarının alınması yaklaşık 4 saat sürerken, Güneş'in ifadesinin alınması da yaklaşık 2 saat sürdü. Suçlamaları reddeden Kyryliuk ve Güneş, Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerinin kendilerini darp ettiğini öne sürerek teşhis edebildikleri kişilerden şikâyetçi oldu.

Kyryliuk tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde 31 Temmuz'da iki ayrı turist grubuyla Çeşme'de bulunan Momo Beach'e saat 16.30 sıralarında erkek arkadaşı Baran Güneş ve 4 turistle birlikte arkadaşları Mehmet Korutürk'ün doğum gününü kutlamak için gittiklerini ifade etti. Korutürk'ün plajdan arkadaşlarıyla birlikte ayrıldığını, kendilerinin de onlardan sonra saat 22.30 civarında eğlence mekanında ayrıldıklarını dile getirdi.

Kyryliuk, ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

“Biz arabamızı beklerken mekanın güvenliği ile arkadaşımız Mansoor arasında tartışma oldu. Güvenliğin, Mansoor'a bir yumruk vurduğunu gördüm. Baran da güvenlik görevlisiyle Mansoor'u ayırmaya çalıştı. Bir dakika gibi kısa bir süre sonra bir anda ye yakın güvenlik görevlisi hemen oraya geldi. Ben arabamızın bulunduğu yere yürüyordum o sırada Baran'ın o kalabalığın içinde kaldığını görünce ben de hemen geriye döndüm. 'Baran'a vurmayın dedim' Oraya gittiğimde 50 veya 60 yaşlarında olan saçları dökülmüş esmer bir kişi ne olduğunu anlamadan benim yüzüme yumruk attı. Ben düştüm ve baygınlık geçirdim. Bundan sonrasında hatırladığım şey Baran'ın aracında kendimi bulmam oldu."

"Aracın ön kapısını açarak bana tekrar yumruk attı"

"Arabanın arka koltuğunda kendine geldiğini ifade eden Kyryliuk'un “Bana vuran şahıs aracın ön kapısını açarak arkada oturan bana tekrar yumruk attı ve oradan uzaklaştı. Ben arabaya bindiğimde sadece Baran'ı hatırlıyorum arabada olan diğer kişileri hatırlamıyorum. Eve dönerken arabada yüzüme baktığımda yüzümün kan içinde olduğunu, gözümün balon gibi olduğunu ve bu yüzden kariyerimin biteceğini düşünerek dehşet yaşayıp panik oldum. Eve gittiğimizde panik halim devam etti. Baran, Mehmet Korutürk ve Mansoor beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Daha sonra hastaneye gitmeye karar verdik, sonrasında İngiliz ve Amerikan polisine gittik. Beni darp eden şahıs İranlı kadını da darp etti" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"Güvenlik çok sert bir şekilde tokat attı"

Baran Güneş, doğum günü partisi kutlamak için Momo Beach tesisine gittiğini, tesis içinde bir tartışma yaşanmadığını, tesisten ayrıldıkları sırada kırmızı bir araç içerisinden arkadaşı Mansoor'a “Pis Arap" şeklinde laf atıldığını öne sürdü.

Arkadaşı Mansoor'un sürücüyle tartıştığı anda olayı ayırmak için müdahale ettiğini ifade eden Güneş, “Sonrasında güvenlik görevlilerinden beyaz saçlı, yaklaşık 50 ila 60 yaşlarında, çok gür saçı olmayan, vücudu kuvvetli ama boyu kısa, esmer ve olay günü Diara'ya vuran kişi, kırmızı araç içerisindeki şahsı arabaya geri soktu. Ardından yanımıza gelerek Mansoor'la arasında bir tartışma yaşadı. Güvenlik görevlisi Mansoor'a çok sert bir şekilde tokat atınca, Mansoor'da kendisine yumruk attı. Bunu gören diğer görevliler de Mansoor' saldırdı" diye konuştu.

"Ayılınca tekrar saldırdılar"

Mansoor'un yaklaşık 2 dakika kadar dayak yediğini, kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığını iddia eden Güneş, “Kalabalığa 'Öldü herif ambulans çağırın' şeklinde bağırdım. Kimse ambulans çağırmayınca Mansoor'u sırtıma alıp taşıdım, Mansoor bir süre sonra ayılınca güvenlik görevlileri tekrar saldırdılar. Bu sefer bu şahıslar bana da vurmaya başladılar. Ben Mansoor'u korurken kız arkadaşım Daria ağlayarak 'Erkek arkadaşımı rahat bırakın' şeklinde bağırmaya başladı. Yukarıda tarif ettiğim şahsın da Daria'nın yüzüne yumruk attığını gördüm, ben de o şahsı daha fazla zarar vermemesi için Daria'nın yanından alıp yere attım. Herhangi bir darp uygulamadım" şeklinde sözlerine devam etti.

Baran Güneş, kız arkadaşı Kyryliuk ile birlikte arabaya binmeye çalışırken bile güvenlik görevlilerin kendilerine saldırdığını, şoförün gaza basınca kendilerini bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti. Arabanın kanlar içinde kaldığını ifade eden Güneş, Kyryliuk'un da kendisini aynada görünce panik yaşadığını kaydetti.

"Daria panik atak yaşıyordu"

Kyryliuk'un sürekli telefonuna bakarak yüzünü görünce sinir krizi geçirdiğini belirten Güneş, "Biz Daria'yı evin içine sokmak istedik fakat kendisi panik atak geçiriyordu, kendisini zapt edemedik. Daria ile önce Mehmet Korutürk, sonrasında ben ve Mansoor konuşmaya çalıştık ama sakinleşemedi. Sonrasında Daria bir kenara oturdu, hiç kimsenin kendisine yaklaşmasını istemedi. Hatta sonrasında yan bahçeye gitti, polise haber verdiler. Daria'nın o gün sosyal medyadan paylaştığını kanlı fotoğrafı da sakinleşince ben çektim. Daria sakinleşince elini tuttum ve ambulansa gideceğimizi söyledim. Ardından polisler de ambulansı takip etti, sonrasında şikayetçi olduk. Oradaki kameralara bakılabilirse ne kadar kötü halde olduğumuzu görebilirler" ifadelerini kullandı.

"Yardım eden herkese teşekkürler"

İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Kyryliuk, yaşadıkları her şeyi savcıya anlattığını ifade ederek, "Adalet Bakanlığı'nda çalışan, bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada çalışan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu iş umarım en kısa zamanda çözülecek ve bana zarar verenler cezasını alacaklar" şeklinde konuştu.

"Bu olay Türkiye'yi olduğu gibi göstermiyor"

Kyryliuk, "İstanbul'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı. Momo Beach durmadan olayı manipüle etmeye çalışıyor, senaryoları değiştiriyor. Tüm söyledikleri yalan" dedi.

Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ise "İnanmak çok zor ama Momo Beach durmadan hikâyesini değiştiriyor. Her haberlere baktığımızda başka bir oyun oynamaya çalışıyorlar ama fark ettiler ki birer birer her dedikleri çöküyor. Bence Türk milleti kendi görecek doğruyu. Benim kız arkadaşım Türkiye'de yaşayacak ve Türkiye'yi çok seviyor. Çeşme'de olan çok alakasız bir olay ve Türkiye'yi hiç olduğu gibi göstermiyor. Biz turizmin hala kalkınması için gereken her şeyi yapacağız. Bu Türkiye'ye mahsus bir olay da değil, başka yerlerde de olmuştur ama bu kadar ortaya çıkmamıştır. Kesinlikle Türkiye'yi doğru göstermedi bu olay. İnşallah hanımefendinin dediği gibi Momo Beach olayı olduğu gibi gösterir. 'Sorumluluğumuz neyse alıyoruz, cezayı çeken çeksin. Bizi ilgilendirmez' desin" diye konuştu.

"Tehdit mesajı geldi"

Güneş'in güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un kendisine bağırdığı ve saldırdığı iddiası sorusuna da "O videoyu ben izledim, o video evden çekilmiş. Bunlar eve gidip her videoyu satın almışlar. Bunun tehdit mesajı bana geldi zaten. Arkadaşlarım aracılığıyla bunu satmak için bana geldiler. Bunları satın almış, birer birer medyaya veriyor. Bunların hepsi evden çekilmiş. Hanımefendi panik atak geçirirken herkes onla konuşmak istedi ama o kimseyle konuşmak istemedi çünkü panik atak geçiriyordu. Bir bahçeden başka bir bahçeye girdi, korkudan ölüyordu çünkü daha önce yumruk yememiş. Momo Türk halkını böyle manipüle ediyor. Ben merak ediyorum, gerçek ortaya çıkınca ne yapacaklar. Daha nereye saklanabilirler, ben onu merak ediyorum" diye cevap verdi.

Kyryliuk ve Güneş'in avukatı Hüseyim Sami Oyman ise "Biz inanıyoruz ki soruşturma sonrasında gerçek ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin ifade ettiği gibi insanların sorumluluklarını kabul etmeleri hukuk adına, adalet adına ideal olandır" dedi. Ukraynalı model Daira Kyryliuk ve Baran Güneş el ele poz vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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