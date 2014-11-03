T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ceset satın alan Çinli yetkililer gözaltında

Polis, yetkililerin aylık yakılan ceset kotasını doldurmak için bu yola başvurduklarını açıkladı

03 Kasım 2014 19:41

Çin'de hükümetin aylık ceset yakma kotasını doldurmak için mezar soyucularından ceset satın aldıkları iddia edilen iki yetkili gözaltına alındı. Geçen Haziran ayında ülkenin güneyinde bulunan Guangşi bölgesindeki Beiliu kentinin bir sakini, dedesinin cesedinin mezarlıktan çalındığını bildirmişti. Polis Temmuz'da Beiliu'da soyadı Zhong olan bir mezar soyguncusunu gözaltına aldı.

BBC Türkçe'nin Xinhua Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Zhong geceleri çevre köylerdeki mezarlıklardan 20'den fazla ceset çaldığını itiraf etti. Zhong çaldığı cesetleri daha sonra torbalara koyup komşu Guangdong bölgesine taşıdığını anlattı.

Ayrıca cesetleri Guangdong'daki iki yetkiliye sattığını belirtti.
Cenaze reformunu uygulamakla görevli He ve Dong soyadlı iki yetkilinin geçen hafta gözaltına alındığı bildirildi.

 

'Cenaze reformuna' öfke

 

Polis, yetkililerin aylık yakılan ceset kotasını doldurmak için bu yola başvurduklarını açıkladı. 10 ceset satın alan Dong'un ceset başına 489 Dolar (1120 lira) ödediği, kaç ceset aldığı bilinmeyen He'nin ise ceset başına bunun yarısını ödeme yaptığı kaydedildi.
Hükümetin cenaze reformu politikası özellikle ülkenin kırsal kesiminde pekçok kişiyi kızdırdı çünkü inanışa göre ölümden sonra huzur bulmak için vücudun zarar görmemesi gerekiyor.
Çin medyasında cesetlerin yakılmasını öngören kuralların yürürlüğe girmesinden önce gömülmek isteyen bazı kişilerin intihar ettiği yazılmıştı.

Bazılarının da sevdiklerini gizlice gömmeyi tercih ettikleri kaydedilmişti.

 

ETİKETLER

çincesetpolisgözaltızhongceset çalmaölü yakmaguangşi bölgesiçin halkıtepkigösterdi

İlgili Haberler

Boğazı kesilmiş ceset bulundu

Ev sahibinin daireye uydu bağlatmak istemesi üzerine başlayan kavga cinayetle sonuçlandı

Parçalanmış bir ceset Kandıra Sahili'nde kıyıya vurdu

Kandıra Sahili'nde aylardır suda kaldığı için çürüdüğü belirtilen bir ceset kıyıya vurdu

'Translar hastaneye alınmaz, cesetleri otobanda bırakılırdı'

40 yaşındaki LGBTİ aktivisti H.Y., Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü binasında 90’lı yılların sonunda polisin trans kadınlara uyguladığı şiddeti anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24