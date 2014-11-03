Ceset satın alan Çinli yetkililer gözaltında

Çin'de hükümetin aylık ceset yakma kotasını doldurmak için mezar soyucularından ceset satın aldıkları iddia edilen iki yetkili gözaltına alındı. Geçen Haziran ayında ülkenin güneyinde bulunan Guangşi bölgesindeki Beiliu kentinin bir sakini, dedesinin cesedinin mezarlıktan çalındığını bildirmişti. Polis Temmuz'da Beiliu'da soyadı Zhong olan bir mezar soyguncusunu gözaltına aldı.

BBC Türkçe'nin Xinhua Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Zhong geceleri çevre köylerdeki mezarlıklardan 20'den fazla ceset çaldığını itiraf etti. Zhong çaldığı cesetleri daha sonra torbalara koyup komşu Guangdong bölgesine taşıdığını anlattı.

Ayrıca cesetleri Guangdong'daki iki yetkiliye sattığını belirtti.

Cenaze reformunu uygulamakla görevli He ve Dong soyadlı iki yetkilinin geçen hafta gözaltına alındığı bildirildi.

'Cenaze reformuna' öfke

Polis, yetkililerin aylık yakılan ceset kotasını doldurmak için bu yola başvurduklarını açıkladı. 10 ceset satın alan Dong'un ceset başına 489 Dolar (1120 lira) ödediği, kaç ceset aldığı bilinmeyen He'nin ise ceset başına bunun yarısını ödeme yaptığı kaydedildi.

Hükümetin cenaze reformu politikası özellikle ülkenin kırsal kesiminde pekçok kişiyi kızdırdı çünkü inanışa göre ölümden sonra huzur bulmak için vücudun zarar görmemesi gerekiyor.

Çin medyasında cesetlerin yakılmasını öngören kuralların yürürlüğe girmesinden önce gömülmek isteyen bazı kişilerin intihar ettiği yazılmıştı.

Bazılarının da sevdiklerini gizlice gömmeyi tercih ettikleri kaydedilmişti.