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Yaşam

Parçalanmış bir ceset Kandıra Sahili'nde kıyıya vurdu

Kandıra Sahili'nde aylardır suda kaldığı için çürüdüğü belirtilen bir ceset kıyıya vurdu

22 Eylül 2014 13:43

Kandıra ilçesi Kerpe’ye bağlı Miço koyunda deniz kenarına vurmuş şekilde bir şahsın cesedi bulundu. Sadece kemikleri kalmış şekilde kıyıya vurduğu öğrenilen cesedin üzerinde erkek şortu bulunurken, cesedin aylardır suda kaldığı için parçalandığı tahmin ediliyor. 

DHA'da yer alan habere göre, bölgedeki vatandaşların jandarmayı arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Kandıra İlçe Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Uzun süreden bu yana suda kaldığı tahmin edilen ve henüz kimliği tespit edilemeyen ceset otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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