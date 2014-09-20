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Yaşam

Boğazı kesilmiş ceset bulundu

Ev sahibinin daireye uydu bağlatmak istemesi üzerine başlayan kavga cinayetle sonuçlandı

20 Eylül 2014 10:37

İstanbul’da bir evde boğazı kesilmiş halde bir ceset bulundu. Polis, cinayet zanlısını arıyor.

İstanbul’da meydana gelen olay, ev sahibinin daireye uydu bağlatmak istemesi üzerine ortaya çıktı.

5 katlı binanın 5. katındaki dairesine gelen ev sahibi, Suriye uyruklu iki kiracısının kapıyı açmaması üzerine anahtarıyla içeri girdi.

Ev sahibi ve uydu kurulumu için gelen görevli daire içerisinde kanlar içerisindeki kiracının cesediyle karşılaştı.

Yapılan ihbar üzerine cinayet mahaline çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Ekipler 25 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme polisleri daire içerisinde delil aradı. Polis çevrede oturan Suriye uyruklu vatandaşlardan da bilgi alarak 25 yaşlarındaki erkek cesedinin kimliğini belirlemeye çalıştı.

Ev sahibinin daireyi emlakçı aracılığıyla kiraladığı ve kiracılarını tanımadığı öğrenildi. Mahallede oturan Suriye uyruklu kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

25 yaşlarındaki erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Dairede iki arkadaşın kaldığını öğrenen polis, birinci cinayet şüphelisi olarak kayıplara karışan ikinci kiracıyı arıyor.

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