Cerablus harekâtını darbeye karşı çıkan korgeneraller Temel ve Aksakallı sahada yönetti

Darbe girişimi gecesi cuntacı askerler tarafından "terörist" diye öldürülmesinin planlandığı ortaya çıkan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in ve darbecilere ilk kurşunu sıkan Astsubay Ömer Halisdemir'e emri veren Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Cerablus harekâtını sahada yönettiği öğrenildi.

Temel ve Aksakallı bölgede

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, harekâtın başlangıcından itibaren Genelkurmay Karargâhı’ndaki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile ilgili komutanlarla kuvvet komutanlıkları hazır bulundu. Harekâtın sahada komutanlığını 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetirken, bölgede Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile 150 kadar Özel Kuvvet mensubunun bulunduğu öğrenildi. Operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a düzenli bilgi verildi.