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Cerablus harekâtını darbeye karşı çıkan korgeneraller Temel ve Aksakallı sahada yönetti

Sahada 150 kadar da Özel Kuvvet mensubunun bulunduğu öğrenildi

25 Ağustos 2016 08:21

Darbe girişimi gecesi cuntacı askerler tarafından "terörist" diye öldürülmesinin planlandığı ortaya çıkan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in ve darbecilere ilk kurşunu sıkan Astsubay Ömer Halisdemir'e emri veren Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Cerablus harekâtını sahada yönettiği öğrenildi.

 

Temel ve Aksakallı bölgede

 

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, harekâtın başlangıcından itibaren Genelkurmay Karargâhı’ndaki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile ilgili komutanlarla kuvvet komutanlıkları hazır bulundu. Harekâtın sahada komutanlığını 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetirken, bölgede Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile 150 kadar Özel Kuvvet mensubunun bulunduğu öğrenildi. Operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a düzenli bilgi verildi.

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İsmail Metin TemelZekai AksakallıCerablusFırat Kalkanı

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