YPG: Fırat'ın doğusuna çekilme kararını Demokratik Suriye Güçleri alır

Türkiye’nin Cerablus’a başlattığı operasyon devam ederken, YPG, Fırat’ın doğusuna çekilme kararı alınıp alınmayacağına Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) karar vereceğini duyurdu.
Reuters’e konuşan YPG sözcüsü Redur Xelil, “Bizim Fırat’ın doğusuna çekilmemize karar verecek olan Demokratik Suriye Güçleri’dir” dedi. Irak Kürt Yönetimi merkezli haber sitesi Kürdistan 24 ise açıklamayı, “YPG Fırat’ın doğusuna çekilecek” şeklinde duyurdu.
Bu sabah düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD, YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekileceğine dair güvence verdi. YPG Fırat’ın doğusuna geçmezse gereğini yaparız” demişti.
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "YPG güçleri Fırat'ın batısında kalırsa desteğimizi kaybeder" demişti.
Dışişleri Bakanı: YPG Fırat'ın doğusuna geçmeli, geçmezse gerekeni yaparız
Başbakan: PYD'nin Fırat'ın batısına yayılmaması konusunda ABD ile mutabıkız