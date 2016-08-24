Dışişleri Bakanı: YPG Fırat'ın doğusuna geçmeli, geçmezse gerekeni yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah başlayan Cerablus operasyonuna dair, "Amacımız DAEŞ'i sınırımızın süpürmektir. Ancak Demokratik Güçleri içindeki YPG güçleri de bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmelidir. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini yaparız" dedi.

Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Estonya Dışişleri Bakanı Marina Kaljurand ile birlikte açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Gaziantep'te kullanılan terörist aslında canlı bomba bir çocuk. Ve diğer taraftan Suriye'nin öbür tarafından DAİŞ'in gönderdiği roketler de Türkiye'yi hedef aldı. DAİŞ bu silahları nereden buluyor? Hadi ilk başta gittikleri yerlerdeki güçlerden elde ettiler. Aradan 2 sene geçti DAİŞ'in silahları azalmıyor, bunu da sorgulamak lazım. Bu operasyonun amacı DAİŞ'i kuzeyden aşağı doğru süpürmektir. Bir taraftan bizim tanklarımız, diğer tüm elimizdeki imkânlarla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ilımlı muhalefet dediğimiz ÖSO da buraya girdi. Tanklarımız da bu geçişleri garanti altına almak için elinden geleni yapıyor. TSK'nın planları aksamadan devam ediyor. Terör örgütlerinin hepsiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü Ankara'daki son iki terör saldırısının failleri Suriye'deki kamplardan geldi. Bu operasyonların amacı bu. Peki Salih Müslim, YPG/PYD neden rahatsız oldu. Onlar bunlarla mücadele ettiklerini iddia etmiyorlar mıydı? Kendilerine teşekkür ediyoruz, bizim herkese anlatmaya çalıştıklarımızı itiraf ediyor. 'Bizim derdimiz DAİŞ değil, Kürt kantonu kurmaya çalışıyorum' diyor. PYD'nin gizli ajandası ortada yani. Demokratik Güçlerin içindeki YPG güçleri de bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmelidir, aksi takdirde Türkiye olarak gereğini yaparız. Sen burada Türkiye'nin ne yapacağını değil, kendini düşünmelisin. Bizim amacımız sivrisinek öldürmek değil, bataklığı kurutmaktır. Sen de bir terör örgütüsün. Bu tür faaliyetlerimiz terör örgütlerimizin hepsine karşı mücadelemiz devam edecek.

Boşalan bölgelerde kim yaşıyorsa orası onlarındır. Bazı şehirlerde Kürt vatandaşlarımızı da göçe tabii tuttular, göç etmeye zorladılar. Gittikleri her yerde, kendileri gibi düşünmeyen Arapları, Kürtleri göçe zorlayarak etnik temizlik yapmışlardır."