ABD: YPG Fırat’ın batısına geçmemeli, desteklemeyiz

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, YPG'yi Fırat'ın doğusuna çekilmeye çağırarak "Batısına geçtikleri sürece ABD tarafından desteklenmeyecekler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de temaslarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Binali Yıldırım ile ortak basın açıklaması yaptı.

Biden, Türkiye'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun Cerablus'a başlattığı operasyon ve YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi çağrılarıa değindi.

Bir soru üzerine Biden YPG Fırat’ın Batı’sına geçmemesi gerektiğini söyledi. Biden, “Geçtikleri sürece ABD tarafından desteklenmeyecekler” ifadelerini kullandı.

YPG yetkilileri, Fırat'ın doğusuna çekilme kararının kendileri tarafından değil, bileşenlerinden oldukları Suriye Demokratik Güçleri tarafından verileceğini açıklamıştı.