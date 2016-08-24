Ankara'da ABD Başkan Yardımcısı'na protesto: Biden, baydın

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne giderken, bir grup protesto etti. "Biden, baydın" yazılı pankartlar taşıyan grup, Cinnah Caddesi'nden geçiş yapan Biden'ı ıslık çalarak protesto etti.

A Haber'de yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne geçen ABD Başkan Yardımcısı Biden'ı protesto etmek isteyen bir grup genç, Cinnah Caddesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah Yerleşkesi önünde toplandı. Çevik kuvvet polisleri, grubun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"Eğer Amerikan Kongre üyeleri darbe girişimine karşı açıklamalar yaparken, Senato binası bombalansaydı #neyapardın?" ve "Biden, baydın" yazılı pankartlar taşıyan grup, Cinnah Caddesi'nden geçiş yapan Biden'ı ıslık çalarak protesto etti.

Biden'ın konvoyu, protesto gösterisi yapan gençlerin önünden, Çankaya Köşkü istikametine gitti. Grup, daha sonra dağıldı.

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