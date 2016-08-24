Rusya: Fırat Kalkanı operasyonu Moskova'da derin bir endişeye yol açtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, 'Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin Moskova'da derin bir endişeye neden olduğunu' belirtti.

Sputnik’in haberine göre Türk ordusunun uluslararası koalisyon güçleriyle bu sabah Cerablus'ta başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin Moskova'da derin bir endişeye neden olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Her şeyden önce, çatışma bölgesindeki durumun daha istikrarsız hale gelme riski rahatsızlık veriyor. Zira sivil nüfus arasında ölümler meydana gelebilir ve Kürtlerle Araplar arasındaki etnik anlaşmazlıklar körüklenebilir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda "Suriye krizinin sadece uluslararası hukuk zemininde ve Kürtler de dahil olmak üzere, Suriyeli taraflar arasında geniş katılımlı diyalog kurulması yoluyla çözülebileceğinden eminiz" dendi.