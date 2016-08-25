Rus uçağının düşürülmesinden beri ilk kez Türk jetleri Suriye'de; işte 14 saatte Cerablus harekâtı

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, sınırın hemen karşısındaki Cerablus bölgesini terör örgütü IŞİD’den temizlemek için dün sabaha karşı saat 04.00'te başlattığı ‘Fırat Kalkanı’ harekâtıyla Suriye’ye girdi. Savaş uçakları Rusya’yla krizin ardından ilk kez Suriye hava sahasına girerek IŞİD hedeflerini vurdu. Türk tankları eşliğindeki ÖSO köyleri alarak Cerablus’a ulaştı. Askeri kaynaklar, 20 kadar tank ve zırhlı aracın dün saat 17.10 itibariyle Cerablus’u Güney ve Batı’dan bir hilal şeklinde kuşattığını açıkladı. Harekâtın başladığı andan 14 saat sonra saat 18.00’de de IŞİD tarafından boşaltılan Cerablus kent merkezine girildi.

Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atılmasıyla başlayan harekâta daha sonra Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar da katıldı. Saat 11.07 itibariyle de 20 kadar Türk tankı Suriye topraklarına girerek, Cerablus çevresinde IŞİD’e ait köyleri vurmaya başladı.

Özel kuvvetler'le başladı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, harekâtın ilk startı, iki gün önce doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler’den (Bordo Bereli) bir grubun Suriye’ye girmesiyle başladı. Özel Kuvvetler, Türkiye’de daha önce kısa süreli eğitim almış Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, ‘ileri hava kontrolörleri’ni Suriye içlerine soktu. Bu kontrolörler, özel program cihazlarıyla işaretleme yaptı. Kontrolörleri Suriye’ye sokup kritik yerlere yerleştiren Özel Kuvvet grubu dün saat 11.00 sıralarında Suriye’den çıktı. Tankların giriş yapmasından kısa süre sonra bir başka Özel Kuvvet grubu yeniden Suriye’ye giriş yaptı.

Türk jetleri Suriye'de

Saat 06.08’de Türk jetleri, Rusya’yla uçak krizinin başladığı 24 Kasım 2015’ten bu yana ilk kez Suriye Hava Sahası’na girerek IŞİD’e bomba yağdırdı. Saat 06.10 ve 06.30’da hava operasyonları tekrarlandı. Türk jetleri, Keklice ve Cerablus’ta planlandığı gibi 12 hedefi havadan vurarak imha etti. Harekâta katılan F-16 ve F4-2020’ler Diyarbakır, Malatya ve İncirlik’ten kalktı. Askeri yetkililer, her an bir hedefi vurmak için 2 uçağın sürekli havada olduğunu söyledi. Hava operasyonlarından sonra yeniden Fırtına obüsleri ve ÇNRA ile atışlar başladı. 100’den fazla hedefe 300’den fazla atış yapıldı. Havadan ve karadan yapılan ‘süpürme atışları’ndan sonra saat 11.07’de 20 kadar Türk tankı, Suriye içine girerek Cerablus’a bağlı IŞİD’in elindeki köyleri top atışına tuttu. ÖSO önce Türkiye sınırından yaklaşık 3 kilometre güneyde kalan ve Cerablus ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki Keklice köyünü, zırhlı birlikler eşliğinde IŞİD'den aldı. Keklice Köyü’nün ardından bir başka köy daha ÖSO’nun denetimine geçti.

Temel-Aksakallı bölgede

Harekâtın başlangıcından itibaren Genelkurmay Karargâhı’ndaki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile ilgili komutanlarla kuvvet komutanlıkları hazır bulundu. Harekâtın sahada komutanlığını 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetirken, bölgede Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile 150 kadar Özel Kuvvet mensubunun bulunduğu öğrenildi. Operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a düzenli bilgi verildi.

ABD ve Rusya'ya bilgi

Türkiye operasyonla ilgili ABD ve dolayısıyla IŞİD’le mücadele koalisyonu ile Rusya’yı da bilgilendirdi. ABD’nin de operasyona havadan koruma yaptığı belirtildi. Rusya da operasyon bilgisini Şam’la paylaştı.

Komutan: IŞİD çekiliyor

Reuters Haber Ajansı’na konuşan Suriyeli muhalif komutan, IŞİD’lilerin Cerablus’un etrafındaki bazı köylerden güneydeki El Bab’a doğru çekildiğini söyledi. Feylak eş Şam grubuna mensup olan komutan, teröristlerin büyük bölümünün Cerablus’u terk ettiğini, bazılarının ise teslim olduğunu ileri sürdü.

Dakika dakika Fırat Kalkanı

04:00- Topçu ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) atışıyla harekât başladı

04:05- Daha önceden belirlenmiş belli noktalardan geçiş için iş makinalarıyla geçitler açıldı.

05:45- İlk topçu ve ÇNRA atışları sona erdi.

06:08- İlk hava hârekâtı düzenlendi.

06:10- İkinci hava harekâtı icra edildi.

06:30- Üçüncü hava hârekâtı yapıldı.

08:42- Türk tanklarının sınırın sıfır noktasına yaklaştığı görüldü.

09:00- Hava Kuvvetleri tarafından 12 hedefin tam isabetle vurulduğu tespit edildi.

09:43- Operasyonun adının ‘Fırat Kalkanı’ olduğu duyuruldu.

10.39- İlk etapta topçu ve ÇNRA ile tespit edilen 81 hedefe 294 atış yapıldığı açıklandı.

11:00- Uçakların vurması için işaretleme yapacak ÖSO güçlerini iki gün önceden Suriye’ye sokan bir grup Özel Kuvvetler üyesi, Suriye’den çıktı.

11:07- Türk tankları Suriye’ye girdi.

11:15- Bir başka Özel Kuvvetler grubu yeniden Suriye’ye girdi.

11:30- ÖSO güçleri Suriye’ye giriş yapmaya başladı.

13:00- ÖSO, Türkiye sınırından yaklaşık 3 kilometre güneyde kalan ve Cerablus ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki Keklice köyünü, zırhlı birlikler eşliğinde IŞİD’den aldı.

13:51- Kilis’in karşısındaki IŞİD hedefleri Fırtına obüsleriyle vurulmaya başlandı.

14:15- ÖSO güçleri iki köyü IŞİD’den geri aldı.

18:00- ÖSO güçleri Cerablus merkezini ele geçirdi.

14 saat sonra Cerablus

Askeri kaynaklar, 20 kadar tank ve zırhlı aracın dün saat 17.10 itibariyle Cerablus’u Güney ve Batı’dan bir hilal şeklinde kuşattığını açıkladı. Saat 18.00’de de IŞİD tarafından boşaltılan Cerablus kent merkezine girildi. Aynı askeri kaynaklar, saat 17.00 itibariyle Fırat Kalkanı harekatında etkisiz hale getirilen IŞİD’li terörist sayısının da 100 olduğunu söylediler. ÖSO güçlerinden yaralı olduğunu doğrulayan yetkililer, Türk askerinden şehit düşen veya yaralanan olmadığını söylediler. Suriye içine giren Türk asker sayısının da 200’den fazla olduğu öğrenildi.

IŞİD’den kaçış

Suriye’deki IŞİD ve PYD denetimindeki bölgelerden kaçtığı ileri sürülen Suriyelilerin muhaliflerin kontrolündeki kentlere hareket ettiği iddia edildi. Yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Azez’in doğusundaki Harcele köyüne ulaştı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriyelilerin yolculuk sırasındaki perişanlığı objektiflere de yansıdı. Halep’e bağlı Azez ilçesindeki yerel aktivistlerden Yasir Muhammed, bölgeye dün 2 bin 500 kişinin ulaştığı belirterek, “Harcele’ye gelen aileler perişan, çocuklar bitkin. Yardım kuruluşları tarafından su ve yiyecek dağıtılıyor” dedi. Muhammed, "IŞİD ve PYD’den kaçan Suriyelilerin bir kısmının Azez’de kaldığını, bazılarının Afrin üzerinden muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e yöneldiğini" kaydetti.