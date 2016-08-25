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YPG'den yeni açıklama: Kimse topraklarımızdan geri çekilmemizi isteyemez

Xelil, Türkiye’nin operasyonu IŞİD’e değil, Kürtlere karşı yaptığını iddia etti

25 Ağustos 2016 05:16

ABD ve Türkiye, YPG’yi Fırat Nehri’nin doğusuna dönmeleri konusunda uyarırken, YPG’den yeni bir açıklama geldi. YPG Sözcüsü Redur Xelil, Türkiye’nin operasyonu IŞİD’e değil, Kürtlere karşı yaptığını iddia ederek, Fırat’ın batısından çekilmeyeceklerini ve hiç kimsenin kendilerine bu dayatmada bulunamayacağını söyledi. 

Hürriyet'in haberine göre Xelil, “Kimse bizim kendi topraklarımızdan geri çekilmemizi isteyemez” dedi.

 

SDG ve ÖSO çatıştı

 

Türkiye destekli ÖSO güçleri, Fırat Nehri boyunca güneye doğru ilerledi. YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de kuzeye ilerleyerek, ÖSO’nun önünü kesmeye çalıştı. Lübnanlı El Meyadin TV’nin haberine göre, ÖSO ve SDG arasında çatışma çıktı. Muhalif kaynaklara göre SDG güçleri Türk topçusunun ateş açmasıyla Ayn el-Beyda’dan çekilmek zorunda kaldı.

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