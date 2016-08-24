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Dünya

Suriye Dışişleri: Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali

Türkiye'nin Cerablus'a başlattığı Fırat Kalkanı harekatı 04:00'da başladı

24 Ağustos 2016 16:52

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekatına ilişkin Suriye Dışişleri'nden "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" açıklaması yapıldı.

Reuters'ın haberine göre açıklamada, "Türk tanklarının Suriye'ye girmesi Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir, kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suriye resmi haber ajansı Sana’nın haberine göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Halep kırsalı Cerablus kenti yakınlarında ABD’nin komutasındaki uluslararası koalisyon uçaklarının desteği ile Türk tankları ve zırhlı araçlarının Suriye topraklarına girişlerini kınadı” denildi.

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