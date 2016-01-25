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Cenevre görüşmeleri ertelendi; ABD Dışişleri Bakanı, "Gecikme, toplantının hiç olmamasından daha iyi" dedi

Türkiye, PYD'nin Cenevre'ye davet edilmemesini istemişti

25 Ocak 2016 14:12

İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlaması planlanan Suriye barış görüşmeleri ertelendi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, görüşmelere kimin katılacağı konusunda net bir mutabakat sağlanmadan davetiyelerin gönderilmeyeceğini ifade ederek, "24 ila 48 saatlik gecikme, toplantının hiç olmamasından daha iyi" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Laos ziyareti sırasında konuşan Kerry, Cenevre'den nasıl bir sonuç elde edilebileceği konusunun, Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi ile muhalif grupların elinde olduğunu da vurguladı.

 

Kerry: Ata zorla su içiremezsiniz

 

"Kalıcı barışın sağlanması konusunda ciddi olmaları gerek. Eğer ciddiyetle yaklaşmazlarsa savaş devam eder" diyen Kerry, "Atı suya kadar götürebilirsiniz ama zorla su içiremezsiniz" ifadesini kullandı.

Barış görüşmelerinin başlayabilmesi için Birleşmiş Milletler'in (BM) bir çerçeve oluşturduğunu ifade eden Kerry, ülkenin geleceğine Suriyelilerin karar vereceğini ifade etti.

Reuters haber ajansına bilgi veren üst düzey bir diplomat, Cenevre görüşmelerinin Çarşamba gününden önce başlamasının zor olduğunu ifade etti. Beşar Esad yönetimi Cenevre toplantılarına hazır olduğunu söylüyor. Ancak muhalif grupların oluşturduğu Yüksek Müzakere Konseyi, masaya oturmadan önce hükümetin 3 temel talebi yerine getirmesini istiyor:

-Hava operasyonlarının durdurulması

-Devam eden kent kuşatmalarının kaldırılması

-Tutukluların serbest bırakılması

BM Güvenlik Konseyi'nin Aralık ayında aldığı Suriye kararında da Suriye hükümetinden bu adımları atması talep edilmişti.

Ancak Suriye hükümetinden yapılan son açıklamada, görüşmelerin öncesinde yeni tavizlerin verilmeyeceği vurgulandı.

 

PYD anlaşmazlığı

 

Cenevre görüşmelerinin önündeki bir diğer engel de Suriye'nin kuzeyinde etkin olan Kürt güçleri YPG'nin siyasi kanadı PYD'nin Demokratik Birlik Partisi) durumu.

PYD'yi "Terör örgütü" olarak kabul eden Türkiye'nin, grubun Cenevre toplantılarına davet edilmesi durumunda görüşmeleri boykot edeceği öne sürülmüştü.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura'nın, PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüştüğü ve PYD'nin katılımına dair 'her an' bir değişiklik olabileceğini söylediği de ifade edildi.

Salih Müslim ise toplantıda Kürtlerin temsil edilmemesi halinde Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmayacağını iddia etmişti.

 

Suriye ordusu ilerliyor

 

Cenevre görüşmelerinin öncesinde, Suriye'de ise Suriye ordusu Lazkiye kenti yakınlarındaki muhalif gruplara yönelik operasyonlarına hız verdi. Suriye devlet televizyonu, Lazkiye yakınlarındaki Rabia kentinin, Suriye ordusu ve orduya destek veren Hizbullah güçleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Ordu, son bir hafta önce de yine Lazkiye yakınlarındaki stratejik Salma kasabasını ele geçirmişti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Suriye ordusu komutanı, "Gelecek haftalarda tüm Lazkiye'nin silahlı gruplardan temizlendiğini söyleyebileceğiz" dedi.

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