Cengiz Semercioğlu'ndan Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'a: Hedefinizi şaşırmayın!

Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Güney Kore şirketi Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'la yaptığı röportaja tepki gösteren Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi. "Şaka mı bu arkadaşlar?" diyen Semercioğlu, "Bir gazeteci olarak bunu aktarmak benim görevim. Meseleyi her boyutuyla Türkiye gündemine taşıdım. Lütfen hedefinizi şaşırmayın, işleri karıştırmayın" sözlerini sarf etti.

Semercioğlu, "Tam yasanın geçeceği dönemde bu konuyu gündeme getirdiğim, yapımcıların sesini duyurduğum için bana teşekkür edeceğinize, 4. gün Mars’çılara söz verdiğim için beni eleştiriyorsunuz" diye yazdı.

Semercioğlu ayrıca Acar'ın 'Cem Yılmaz' görüşüne katılmadığını da, "Bana kişisel fikrimi sorarsanız; Değil 800 milyon, milyarlarca dolar harcasanız da yeni bir Cem, yeni bir Yılmaz, yeni bir Şahan kimse çıkaramaz" sözleriyle belirtti.

Yapımcılar ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group'un arasındaki 'promosyonlu biletler' anlaşmazlığını kaleme alan Cengiz Semercioğlu, dün konuya ilişkin olarak şirketin Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda, "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözlerini sarf eden Acar, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

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Cem Yılmaz, "Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın" demiş, Yılmaz Erdoğan da, "Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım" ifadesini kullanmıştı.

"Mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadım"

Öte yandan Cem Yılmaz, bu paylaşımında, "İyi çıkarmalar, Cengizi geçiyorum" diyerek Semercioğlu'nun adını anmış; Yılmaz Erdoğan da, "Cengiz Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum” sözleriyle Semercioğlu'nu eleştirmişti.

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"Kova kova mısır yiyip sohbet etmeleri manidar olmuş"

Şahan Gökbakar da, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Kore’den uçağa bindirmişler geliyormuş. Yeni Cem Yılmaz çıkartması" demiş, devamında da, "Mısır sever bir Hanım ile Cengiz’in boş salonda kova kova mısır yiyip sohbet etmeleri manidar olmuş" sözleriyle Semercioğlu'na tepki göstermişti.

Semercioğlu, kendisine yöneltilen bu eleştirilere sosyal medyadan şöyle yanıt verdi:

"Sevgili Cem… Sevgili Yılmaz… Sevgili Şahan…

Şaka mı bu arkadaşlar?

4 gündür bu meseleyi her yönüyle Hürriyet’te yazıyorum. Türkiye yapımcı-Mars kavgasını öğrendiyse benim yazılarım sayesinde öğrendi…

3 gün boyunca yapımcılar ne dediyse yazdım. Hepinizin söylediklerine köşemde yer verdim…

Tam yasanın geçeceği dönemde bu konuyu gündeme getirdiğim, yapımcıların sesini duyurduğum için bana teşekkür edeceğinize, 4. gün Mars’çılarla söz verdiğim için beni eleştiriyorsunuz…

Herhalde şaka olmalı… 'Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar'… 'Onlar film çekmezse çekeni bulacağız…', 'Yeni yasa çıksa da promosyon yapmaya devam edeceğiz' laflarını söyleyen ben değilim…

Bu yüzden bana değil gidin söyleyene kızın…

O röportajı siz yapsanız Mars’a soracağınızdan fazlasını, kaldı ki olması gerekenden daha sert şekilde ben sordum... Buna rağmen bakıyorum da paylaşımlarınızda hep bana laf sokan bir haliniz var…

Bana kişisel fikrimi sorarsanız; Değil 800 milyon, milyarlarca dolar harcasanız da yeni bir Cem, yeni bir Yılmaz, yeni bir Şahan kimse çıkaramaz.

Ama bu iddiada bulunan varsa, hele ki bu Türkiye’nin en büyük salon yatırımcısıysa bir gazeteci olarak bunu aktarmak benim görevim…

Ben sadece bunu yaptım… Meseleyi her boyutuyla Türkiye gündemine taşıdım…

Lütfen hedefinizi şaşırmayın, işleri karıştırmayın…"

Daha önce neler olmuştu?

Yılmaz Erdoğan, bu hafta vizyona girmesi planlanan ve merakla beklenen filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” için bir anda erteleme kararı almıştı. Bu ani kararın arkasında yapımcılar ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group'un arasındaki 'promosyonlu biletler' anlaşmazlığının yattığı öğrenilmişti.

Film yapımcıları haklarının verilmemesinden ve bilet fiyatlarının mısır-meşrubat promosyonlarıyla sürekli yükseltilmesinden ancak bundan pay alamamalarından şikâyet ediyor.

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Filmi için erteleme kararı alan Yılmaz Erdoğan, dağıtım şirketleriyle yaşanan gerilimle ilgili olarak, "Biz kararlıyız, Türk sinemasını bir şekilde kurtarmak zorundayız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir mutabakat metni hazırladık, film dağıtım ve sinema işletmeleri ile toplantılar yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Cem Yılmaz konuya dair, “Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin. Mısır’a değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur” ifadelerini kullanırken; Şahan Gökbakar ise şunları söylemişti:

"Evvelki günlerde ve özellikle bugün yapımcılar ve sinema işletmeleri arasında anlaşmazlıklar olduğu ve yapımcıların filmlerini çıkmama kararı aldığı yönünde haberler basında geniş yer almıştır. Bu haberlerde şirketimiz Çamaşırhane Film, Şahan Gökbakar ve 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Recep İvedik 6 filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadeler bulunmaktadır. Tüm sinema işletmeleri ve şirketimiz arasında devam eden müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır."

Mars Group ise, "Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak" savunmasını yapmıştı.

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