"Cenevre'ye Türkmenler çağrılmadı"

Suriye’deki savaş ortamının diplomatik yollarla çözümünü, çatışmaların sona ermesini ve uzlaşmaya dayalı bir geçiş hükümeti kurulmasını amaçlayan Cenevre görüşmeleri ile ilgi Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, davetli listesinde hiçbir Türkmen temsilcinin olmadığını söyledi.

'Salih Müslim Cenevre’de' iddiası

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre; Rusya’nın PYD’nin davet edilmesi için bastırdığını belirten Abdurrahman Mustafa, “3.5 milyon Türkmen nüfusu görmezden gelip, kantonlar ilan edip Suriye’yi alenen bölmeye kastedenleri davet etmek, devrim ruhu ile bağdaşmamaktadır” dedi. Suriye Türkmenleri’nin Cenevre’deki görüşmelerde yer almayacak olmasını “manidar” bulan Mustafa, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Engelleme ile karşılaştık”

“Türkmenlerin, Suriye muhalefeti içinde engellenmesiyle karşı karşıyayız. Kurulduğumuz günden bu yana Suriye Ulusal Koalisyonu içerisinde temsiliyetimizi ve etkimizi arttırabilmek için yoğun çaba sarf etmemize rağmen hep bir engelleme ile karşılaştık. Bugün yeni bir Suriye inşa ediliyor ve Türkmenler görünmez kılınmaya çalışıyor. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz.”

“Tek sorun PYD değil”

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in analizine göre; Cenevre görüşmelerinin, “Türkiye’nin PYD konusundaki tutumu” nedeniyle ertelendiği yorumları yapılsa da sorun sadece Türkiye ve PYD’ye boykotu ile sınırlı değil. Türk ve Amerikan diplomatik kaynaklara göre gecikmedeki etkenler şunlar:

-Türkiye PYD’yi masada görmek istemiyor. Oysa hem ABD hem Rusya PYD’yi önemli bir aktör olarak görüyor.

-ABD ve Rusya, Türkiye’nin PYD ile ilgili tutumunu Suriye bağlamından uzak görüyor ve sorunun hükümetin iç politika kaygılarından kaynaklandığına inanıyor.

-Türkmenlerin Cenevre’ye katılımı önündeki en büyük engel Rusya. Moskova, özellikle düşürülen uçağın pilotunun öldürülmesi nedeniyle ‘düşman’ olarak nitelediği Türkmenleri istemiyor.

-Katılımcı tarafların ‘tehdit öncelikleri’ farklı. ABD’ye göre 1’inci tehdit IŞİD. Dolayısıyla PYD vazgeçilmez. Rusya’ya ve Esad’a göre 1’inci tehdit ÖSO bileşenleri ve Türkmenler. Türkiye ve Suudi Arabistan ve Katar cephesi, ilk hedef olarak Esad’ın devrilmesini istiyor.