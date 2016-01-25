Cenevre Görüşmeleri 29 Ocak'ta; Suriye'de düğüm çözülecek mi, PYD çağırılacak mı?

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet arasında yapılacak Suriye görüşmeleri için davetiyelerin yarın gönderileceğini, görüşmelerin ise 29 Ocak'ta başlayacağını söyledi. Mistura, barış görüşmelerinin kapsamlı ateşkes, IŞİD'le mücadele ve yardımın artırılması konularına odaklanacağını sözlerine ekledi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Mistura, "Davet edilecekler konusunda birçok farklı görüş var. Tartışmalar birçok başkentte yürütülüyor. Cenevre-2'de olanların tekrarlanmaması için bu kez davetliler konusunda çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Başladığımızda doğru adımla başlamak istiyoruz" dedi. Suriye'de savaşan gruplardan hangilerinin davet edileceği konusunda ise "Kimlerin terörist sayılıp sayılmayacağına ilişkin görüşmeler sürüyor. Benim için terörist tanımı BM Güvenlik Konseyi'nin tanımlamalarına dayanıyor. Onlar da şimdilik IŞİD ve Nusra gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi ayrıca, "Yoğun anlaşmazlıklar üzerine bugün başlaması planlanan görüşmeler ertelendi. Davetiyeleri bugün göndermeye başlayacağım. Cenevre toplantısı 29 Ocak'ta yapılacak" açıklamasını yaptı. Görüşmelerin içeriği konusunda ise "Gündem geniş çaplı bir ateşkes, IŞİD ile mücadele ve insani yardımlar olacak. 29 Ocak'ta başlayacak gündem 6 aylık bir siyasi süreci kapsayacak. Bu Cenevre 3 değil" bilgisini verdi.

Mistura, 'Birinci Cenevre sonuç bildirisi hâlâ geçerli mi' sorusuna "Evet. Her şey Birinci Cenevre Bildirgesi'yle başladı. Hükümet-Yeni Anayasa-Seçimler..." yanıtını verdi.

"Müzakerelerde 4 farklı çalışma grubu oluşturulacağını açıklamıştınız bunlar ne olacak" sorusunu ise de Mistura, "Viyana süreci başlamadan önce, mülteci krizi çıkmadan ve Rusya'nın müdahalesi başlamadan önce neler yapabileceğimiz konusunda tartışmalar vardı. Şu an üç farklı konuda çalışmamız söz konusu. Dolayısıyla artık çalışma grupları gündemde değil. Sadece Suriyeliler arasında görüşmeler söz konusu. Ancak her alanda özel, bilimsel çalışma grupları olabilir. Mesela ateşkes için özel çalışma grubu olacak" ifadeleriyle yanıtladı.

PYD davet edilecek mi?

Geçen hafta, Rusya'nın Cenevre'ye PYD'nin davet edilmesini istediği yönünde haberler yapılmış, söz konusu davetin gerçekleşmesi durumunda ise Türkiye'nin görüşmeleri boykot edeceği öne sürülmüştü.

Cenevre Bildirisi:

30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre-1 Konferansı'ndan sonra yayınlanan Cenevre Bildirisi, Suriye’de iç savaşa son verme hedefiyle siyasi bir geçiş sürecinin başlatılmasını ve tarafların karşılıklı rızasıyla kurulacak ve tam yetkiye sahip olacak bir geçiş yönetimi kurulmasını, kuşatma altındaki bölgelere insani yardım sokulmasını, tutukluların serbest bırakılmasını öngörüyordu.