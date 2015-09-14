Cenazelerini defneden Cizreliler, yasaktan önce ekmek alabilmek için kuyruk oluşturdu

3 Eylül Cuma akşamı saat 20.30'da başlayan ve 8 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından, Şırnak Valiliği Cizre için yeni bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bugün saat 19.00'da başlayan yasak, ikinci bir emre kadar devam edecek.

Cizre'deki sokağa çıkma yasağı boyunca 21 kişi hayatını kaybetmiş, ilçede elektrik, su, telefon ve internet gibi hizmetler vatandaşa ulaştırılamamıştı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan 16 kişi için düzenlenen toplu cenaze töreni ardından ikinci sokağa çıkma yasağının haberini alan Cizreliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marketlere akın etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağı sırasında 3 fırının ve birkaç marketin açık olacağını duyursa da, gıda alışverişi yapmak isteyen Cizreliler, dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yasağın başlamasına yarım saat kala Cizre halkı, yiyecek içecek stoku için marketlere akın etti. Reyonların boşaldığı market kasalarında uzun kuyruklar oluştu. İhtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, koşarak evlerine gitti. Alışveriş için koşuşturan vatandaşların büyük tedirginlik yaşadığı görülürken, marketten çıkan bir vatandaş, ellerindekini göstererek, "Yeter artık. Çocuklarımızın eşyalarını alamıyoruz. Yarım saat kalmış, yeter artık. Barış istiyoruz" dedi.